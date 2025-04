Polícia apreende aparelhos eletrônicos de empresário suspeito de divulgar vídeos íntimos da ex

Foto: Divulgação/PCRR



A Polícia Civil cumpriu mandados de busca na casa de um empresário, de 27 anos, suspeito de divulgar vídeos íntimos da ex-namorada, em Boa Vista. Na ação, foram apreendidos os aparelhos eletrônicos dele.

A vítima manteve um relacionamento com o investigado por aproximadamente três anos, mas o casal está separado desde agosto do ano passado.

Um mês após o término, segundo a Civil, a mulher recebeu informações de que o ex-namorado dela teria exibido vídeos íntimos do casal durante uma festa.

Ela relatou ainda que aproximadamente cinco meses após o fim do relacionamento, um amigo do casal contou que o empresário havia mostrado os vídeos em uma residência na zona rural quando eles ainda estavam juntos.

Ainda de acordo com a polícia, o conteúdo do vídeo chegou o conhecimento do irmão da vítima, que confirmou ter recebido mensagens de um amigo alertando sobre a divulgação das imagens.

Inicialmente, ele optou por não contar à irmã, mas relatou à mãe deles, que enviou áudios para o ex-namorado da filha para tirar satisfação. As mensagens foram respondidas pela atual companheira do empresário, que a defendia.

A vítima afirmou que o empresário continuava enviando novas mensagens divulgando vídeos dela.

O suspeito tem antecedentes criminais por violência doméstica contra outras duas ex-namoradas. Em um dos casos, ele já foi preso e condenado em 2022 por perseguir e agredir uma das vítimas. O homem também já foi condenado pelo crime de venda ilegal de arma de fogo.

Fonte: Da Redação