Alunos da Rede Municipal de Ensino encenam Paixão de Cristo e relatam emoção de fazer parte do espetáculo

Quarenta vozes ecoando em perfeita harmonia para transmitir paz, como em um encontro com anjos. Quando os jovens do grupo de teatro Kairós estão ensaiando é possível sentir que, assim como na canção que eles interpretam, o céu se enche de luz para lembrar que letra e música só conseguem a sincronia perfeita quando delas sai, também, emoção.

A agitação de sentimentos dos meninos e meninas da Rede Municipal e Estadual de Educação tem uma explicação que mexe com os sentimentos de quem acompanha a preparação: eles estão realizando o sonho de participar do espetáculo mais encenado do mundo, a Paixão de Cristo. Sonho esse que só se tornou realidade pelo apoio da Prefeitura de João Pessoa, que tem garantido toda logística para tornar os ensaios possíveis, como relata o professor Flavinho Ramos.

“A Secretaria Municipal de Educação deixou disponível um motorista e um ônibus para pegar e deixar o grupo, para levar para o estúdio, ficar até o final do ensaio e também a alimentação dessas crianças. O prefeito Cícero Lucena foi o primeiro a convidar e aí todas as outras secretarias envolvidas fizeram de tudo para que a gente pudesse participar. Foi preciso contar, ainda, com a parceria das famílias, mostrar para elas a importância do que é o Grupo Kairós, que são meninos e meninas de um grupo de teatro amador, está vivenciando essa realidade com os artistas profissionais, atores de nível nacional, como Samuel de Assis e a Mayana Neiva, uma paraibana reconhecida no Brasil”, pontuou o professor.

Os ensaios acontecem na Capela Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Cristo Redentor, ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, onde todos começaram a vivenciar as artes cênicas. Agora, eles irão compreender a responsabilidade de um trabalho profissional que exige concentração e muito ensaio, pois não atuarão apenas como atores figurantes. Ao contrário, terão um papel extremamente importante em todo o espetáculo.

“Os meninos e meninas do Kairós não vão só chegar, aparecer e sumir. O Kairós está ajudando a contar toda a história, do início ao fim, a partir das músicas. Fomos para o estúdio, gravamos junto com o maestro Rogério, que é o regente da Banda 5 de Agosto. Eles vão contar essa história a partir das músicas e a partir da encenação também. Eles representarão o povo daquela cidade, daquela época, que está percebendo e refletindo sobre essa história de Jesus Cristo. Vão participar efetivamente e dando um brilho. O povo escuta aquela história, canta uma música, interage com os outros atores e atrizes e participa do sermão da montanha e carrega a cena nas costas em alguns momentos”, descreve Flavinho.

Alegria de ser ator e atriz – A alegria do professor é compartilhada também pelos alunos e alunas que se dedicam e se doam para fazer desse espetáculo o melhor dos últimos anos. Júlia Ellen tem 13 anos e estuda no 8º ano na Escola Padre Pedro Serrão. Há apenas um mês no grupo, ela se destacou e já vai fazer parte da apresentação. O frio na barriga, claro, é inevitável, mas a acolhida do professor Flavinho e dos amigos do grupo tem feito toda a diferença na vida da menina.

“Para mim foi um pouco assustador. Fiquei com um pouco de medo, mas foi muito significante, porque eu sou apaixonada por arte, tudo que envolve arte. E esse espetáculo é muito especial, principalmente, porque eu sou católica e tem uma coisa muito significativa para gente que é devoto. Cada energia é diferente, a gente se diverte muito nos ensaios, está sendo maravilhoso. Na família está todo mundo muito ansioso, muito animado para assistir”, contou a estudante.

Giulia Nara Lima Santos também está no 8º ano e conta estar muito emocionada em fazer parte do elenco da Paixão de Cristo. “Estou achando muito legal participar dessa experiência, porque é uma coisa muito nova para a gente. Acho que no futuro eu vou conseguir me expressar melhor, conversar melhor com as pessoas e conseguir um bom trabalho. Quero seguir a carreira de atriz, porque eu amo a arte”, suspira a jovem.

Gabriel Caio de Sousa Soares já está no 1º ano do ensino médio e agora estuda na Escola Estadual Liliosa de Paiva Leite, mas continua no Kairós por conta da parceria existente entre as Secretarias de Educação Municipal e Estadual. Ele entrou no grupo quando estava no 7º ano do ensino fundamental na Padre Pedro Serrão e agora pensa em ir muito mais longe.

“Esse projeto faz uma diferença imensa na minha vida, porque o teatro me faz sentir vivo, belo, me faz ver a vida mais colorida. O coração está a mil, porque esse espetáculo é muito importante e eu, que sou de família católica, fazer parte da peça já é algo que traz muita fé. Quando estou ensaiando é um momento de muita felicidade e de reflexão, porque estou participando de uma história que eu cresci ouvindo”, falou.

Os três jovens atores falaram representando todos os demais amigos. Um grupo que sonha alto e não espera para realizar. Vive o presente para fazer o futuro se tornar promissor. “Kairós significa isso, o tempo oportuno, e a gente vem falando de fé com esse espetáculo extremamente bonito, sensível, artístico, mas mostrando que eles podem sim realizar os sonhos. E que não precisa ser daqui a 10, 15, 20 anos. São os pequenos sonhos que vão sendo realizados e que eles vão ressignificando o seu olhar do mundo tão difícil que está hoje”, concluiu o professor Flavinho Ramos.

Paixão de Cristo – A edição 2025 do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece de 17 a 19 de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco. Este ano, os artistas que interpretam os papéis de Jesus e Maria são o ator Samuel de Assis e a atriz paraibana Mayana Neiva.

A peça tem texto e direção de Everaldo Vasconcelos e promete emocionar o público. A encenação da Paixão de Cristo estreia na quinta-feira (17), a partir das 19h. Na sexta-feira (18), o espetáculo terá duas sessões: a primeira tem início às 18h e a segunda às 20h. O encerramento das apresentações da Paixão de Cristo será no sábado (19), com uma sessão a partir das 19h.