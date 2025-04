ASSISTIR Londrina x Ypiranga Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (14/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Londrina x Ypiranga é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (14/04) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Londrina x Ypiranga-RS: Goleiro Luiz Daniel destaca foco do Tubarão para estreia na Série C

O Londrina Esporte Clube entra em campo na próxima segunda-feira (14), às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Ypiranga-RS, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), marcando sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Após uma preparação intensa, o goleiro Luiz Daniel, um dos destaques da equipe no Campeonato Paranaense, falou sobre o momento do grupo e a expectativa para o início da competição nacional.

“A gente vem se preparando muito forte nas últimas semanas. Temos aproveitado esse período para ajustar algumas coisas e chegarmos bem para a Série C. Sabemos da responsabilidade que é essa competição, mas o grupo está focado, comprometido e confiante com o trabalho construído até aqui”, afirmou Luiz Daniel.

O goleiro também comemorou a liberação do VGD para a estreia, fator que, segundo ele, pode impulsionar ainda mais o time. “A expectativa para a estreia é grande. Jogar em casa é uma motivação a mais, e sabemos que o Ypiranga é um time competitivo, mas temos que tentar impor o nosso jogo. Queremos começar com o pé direito, para somar logo os primeiros três pontos e mostrar desde o começo a nossa força dentro da competição”, declarou o arqueiro.

Tabela do Londrina na Série C:

1ª rodada: Londrina x Ypiranga-RS – 14/04, às 20h, no VGD

Formato da Série C 2025

A primeira fase da Série C conta com 20 clubes, que se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam para a segunda fase, enquanto os quatro piores são rebaixados para a Série D. Na fase seguinte, os times classificados são divididos em dois grupos, com jogos em turno e returno. Os dois melhores de cada grupo garantem acesso à Série B, e os líderes disputam o título da competição.

O Londrina, que busca o retorno à Série B após o rebaixamento em 2023, espera contar com o apoio de sua torcida já na estreia para embalar desde o início. Com a base mantida e reforços pontuais, o Tubarão quer mostrar sua força no VGD e deixar claro que está pronto para brigar na parte de cima da tabela.

Onde Assistir à Série C 2025

Todos os jogos da Série C 2025 serão transmitidos ao vivo pelo canal Nosso Futebol, disponível em operadoras de TV por assinatura e em serviços de streaming parceiros, como:

Claro TV+ e Claro Box TV

Sky

DirecTV GO (DGO)

Oi PlaY

Amazon Prime (via Premiere ou pacote adicional)

Aplicativo Nosso Futebol (streaming oficial da competição)

AS TRANSMISSÕES também serão feitas pela DAZN.

Para acompanhar, basta verificar se seu plano inclui o canal Nosso Futebol ou assinar o serviço digital.

Jogos e Palpites da Primeira Rodada – Série C 2025

Sábado – 12 de abril

16h – Ituano x Brusque

Palpite: Vitória do Ituano. Jogando em casa e com elenco mais experiente, o time paulista tende a se impor.

Vitória do Ituano. Jogando em casa e com elenco mais experiente, o time paulista tende a se impor. Placar provável: 2 x 1

2 x 1 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – Figueirense x Ponte Preta

Palpite: Empate com poucos gols. Confronto equilibrado entre clubes que já viveram melhores momentos.

Empate com poucos gols. Confronto equilibrado entre clubes que já viveram melhores momentos. Placar provável: 1 x 1

1 x 1 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – CSA x Anápolis

Palpite: Vitória do CSA. Apesar da irregularidade recente, o CSA tem vantagem jogando em casa contra um estreante.

Vitória do CSA. Apesar da irregularidade recente, o CSA tem vantagem jogando em casa contra um estreante. Placar provável: 1 x 0

1 x 0 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – Botafogo-PB x Confiança

Palpite: Vitória do Botafogo-PB. O time paraibano quer repetir as boas campanhas recentes e começa forte em casa.

Vitória do Botafogo-PB. O time paraibano quer repetir as boas campanhas recentes e começa forte em casa. Placar provável: 2 x 0

2 x 0 Onde assistir: Nosso Futebol

Domingo – 13 de abril

16h – Retrô x Tombense

Palpite: Empate. Duelo entre times que podem surpreender na competição.

Empate. Duelo entre times que podem surpreender na competição. Placar provável: 1 x 1

1 x 1 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – Itabaiana x Náutico

Palpite: Vitória do Náutico. A equipe pernambucana é favorita contra o recém-promovido Itabaiana.

Vitória do Náutico. A equipe pernambucana é favorita contra o recém-promovido Itabaiana. Placar provável: 0 x 2

0 x 2 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – Guarani x Maringá

Palpite: Vitória do Guarani. Elenco superior e torcida a favor podem garantir os 3 pontos.

Vitória do Guarani. Elenco superior e torcida a favor podem garantir os 3 pontos. Placar provável: 2 x 0

2 x 0 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – São Bernardo x ABC

Palpite: Jogo aberto, com leve favoritismo para o São Bernardo.

Jogo aberto, com leve favoritismo para o São Bernardo. Placar provável: 2 x 1

2 x 1 Onde assistir: Nosso Futebol

16h – Caxias x Floresta

Palpite: Vitória do Caxias. Forte no Centenário, o time gaúcho deve estrear com o pé direito.

Vitória do Caxias. Forte no Centenário, o time gaúcho deve estrear com o pé direito. Placar provável: 1 x 0

1 x 0 Onde assistir: Nosso Futebol

Segunda-feira – 14 de abril

20h – Londrina x Ypiranga-RS

Palpite: Empate. Confronto com cara de equilíbrio, ideal para um encerramento de rodada tenso.

Empate. Confronto com cara de equilíbrio, ideal para um encerramento de rodada tenso. Placar provável: 1 x 1

1 x 1 Onde assistir: Nosso Futebol

Destaques e Curiosidades da Série C 2025

Atual campeão: Volta Redonda-RJ

Volta Redonda-RJ Clubes promovidos para 2025: Anápolis, Itabaiana, Maringá e Retrô

Anápolis, Itabaiana, Maringá e Retrô Clubes tradicionais na disputa: Guarani, Ponte Preta, Náutico, Figueirense e CSA

Guarani, Ponte Preta, Náutico, Figueirense e CSA Formato: Turno único na primeira fase; os 8 melhores avançam para dois grupos quadrangulares.

Expectativas e Audiência

A expectativa de público para 2025 é positiva, com a esperança de repetir ou superar os recordes de 2024, quando o Remo atraiu mais de 50 mil torcedores ao Mangueirão. O envolvimento das torcidas será peça-chave para a atmosfera da competição.

Conclusão

A Série C 2025 começa com confrontos promissores e cobertura completa do Nosso Futebol, sendo essencial para os fãs que desejam acompanhar de perto as batalhas pelo acesso à Série B. Com clubes tradicionais e emergentes, a competição deve ser uma das mais equilibradas dos últimos anos.

Fique ligado nas transmissões, torça pelo seu time e acompanhe os palpites e análises ao longo do torneio!

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

