Governador autoriza estudos para alternativa de tráfego no Morro dos Cavalos na BR-101

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O governador Jorginho Mello autorizou a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) a aprofundar os estudos de viabilidade para a construção de um contorno viário como alternativa para o tráfego na região do Morro dos Cavalos, na BR-101, em Palhoça. Após esta etapa, e se a alternativa for viável, a proposta será apresentada ao Governo Federal.

Caso a possibilidade se confirme, a ideia é utilizar os R$ 370 milhões que o Estado aplicou em obras federais em gestões anteriores e que o atual governo está cobrando de volta da União.

“A solução dos Morros dos Cavalos é uma discussão antiga, mas está na hora da gente propor uma solução concreta. Eu já autorizei a Secretaria a estudar alternativas, inclusive um contorno que seria mais barato que um túnel. É claro, é tudo um estudo, mas tendo um projeto viável na mão, vou sentar com o governo federal e propor uma parceria. Nosso estado é parceiro para dividir a obra. A gente briga pelo o que é nosso, mas a gente também conversa para se chegar a uma solução”, afirmou o governador.

A construção de um contorno no Morro dos Cavalos é uma demanda antiga da população e de transportadores, já que o local enfrenta constantes congestionamentos e apresenta risco elevado de acidentes, como a grave ocorrência registrada no dia 6 de abril, no domingo passado. A proposta do governador visa acelerar a solução, contando com a articulação política da bancada federal.