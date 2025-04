Posted on

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) promoverá 15 reuniões, sendo três virtuais e 12 presenciais, no período de 6 a 14 de janeiro. O objetivo dos encontros é divulgar as regras e tirar dúvidas sobre os três editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) que estão com inscrições abertas. Todas as reuniões são gratuitas e […]