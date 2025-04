“HumanizAção” acolhe 38 pessoas em situação de rua em ações na sexta-feira (11) e sábado (12) – Agência de Notícias

Posted on

A visita da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) a Santa Catarina chega ao fim nesta sexta-feira, 24, com a apresentação do diagnóstico realizado durante a visita técnica aos municípios de Navegantes e Blumenau, no Vale do Itajaí. O objetivo da missão foi avaliar intervenções urbanísticas e de infraestrutura para o controle das enchentes […]