Operação da Polícia Civil investiga guarda municipal por tentativa de homicídio contra cinco venezuelanos em Boa Vista

Viatura da Polícia Civil – Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira, 11, em Boa Vista. A instituição investiga um atentado contra cinco venezuelanos.

De acordo com as investigações da Delegacia Geral de Homicídios (DGH), o carro usado no crime, que aconteceu no dia 9 de março, está no nome de um guarda municipal.

A Prefeitura de Boa Vista se posicionou por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que está solicitando informações junto à Polícia Civil sobre a investigação. A Pasta disse ainda que se coloca à disposição das autoridades competentes e ressaltou que adotará as providências cabíveis no âmbito da administração municipal, conforme o desenrolar do caso.

A Secretaria reiterou que não compactua com atos de violência e repudia qualquer conduta desse tipo praticada por agentes públicos.

O crime

Conforme a Polícia Civil, foi registrado um boletim de ocorrência relatando que um veículo se aproximou de um grupo de venezuelanos em frente a uma vila de apartamentos.

Os ocupantes trocaram breves palavras com as vítimas, saíram e retornaram minutos depois para executar diversos disparos de arma de fogo. Depoimentos indicaram ainda que os autores estavam em contato por celular momentos antes do atentado.

Logo após o crime, ainda segundo a Civil, o carro usado foi encontrado coberto por uma lona ao lado da casa de um guarda municipal, que também é investigado.

Com base nas provas reunidas, a polícia representou pela prisão temporária dos dois principais suspeitos por 30 dias; mandados de busca e apreensão em sete endereços, inclusive na residência do guarda municipal; apreensão e perícia do veículo utilizado no crime.

As investigações apontam que o crime pode estar relacionado com um possível envolvimento com o tráfico de drogas e atuação de facções criminosas que exploram a vulnerabilidade social de imigrantes.

Prisões

Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito em uma casa no bairro Cidade Satélite. Com elas, foram apreendidas , além de drogas, uma pistola 9mm e munições. Os dois foram conduzidos à sede da Delegacia Geral de Homicídios.

