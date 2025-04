São José entrega Espaço Verão com inovação urbana e lazer

Lucas Lemes





Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

A Prefeitura de São José dos Campos entrega neste sábado (12), às 10h, o Espaço Verão, um moderno equipamento de lazer voltado para as famílias da cidade. O local fica na região sul, próximo à estação da Linha Verde do Jardim Morumbi.

Com um projeto inovador, o Espaço Verão será a primeira de uma série de áreas planejadas com foco em acessibilidade, sustentabilidade e bem-estar. Conta com diversas atrações pensadas para atender todas as faixas etárias, incluindo áreas de passeio, pergolado, piscina vertical, solário e uma charmosa “prainha” – um tanque de areia com rampa de acessibilidade e espreguiçadeiras, ideal para pais e filhos aproveitarem juntos.

As famílias joseenses vão poder aproveitar os novos espaços na região sul |Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Além do lazer, o local também se destaca pelas soluções sustentáveis adotadas na estrutura. A praça foi projetada com sistemas de drenagem urbana sustentável, incluindo jardins de chuva, que ajudam a aumentar a permeabilidade do solo e a reduzir os impactos do escoamento das águas pluviais em áreas urbanas.

A novidade é uma intervenção urbanística com recursos provenientes da outorga onerosa depositados no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

Saiba mais:

Novo conceito de lazer no Morumbi

Serviço

Entrega do Espaço Verão

Data: 12 de abril (sábado)

Horário: 10h

Endereço: Praça Luiz Gonzaga Ribeiro – Jardim Morumbi



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade