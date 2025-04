SONORA – Processo para a regulamentação do queijinho branco avança mais uma etapa

Os resultados para a elaboração do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do tradicional queijinho branco do Médio Vale do Itajaí foram apresentados em Blumenau na última semana.

O queijinho branco é utilizado como ingrediente principal em receitas ancestrais da colonização alemã, como o kochkäse e a torta de queijinho.

As produtoras de queijinho branco tradicionais na região de Blumenau receberam orientações das extensionistas da Epagri sobre manejo correto e boas práticas na fabricação do tradicional laticínio.

Na proposta de regulamento entregue à Cidasc foi permitida a fabricação de queijinho branco com leite cru, desde que garantidas as exigências para qualidade do leite e saúde do rebanho.

A extensionista rural e líder do projeto Gestão de Negócios e Mercados, Fabiana Moratelli, fala sobre as propriedades do queijinho branco e sobre a importância do manejo adequado na sua produção:

SONORA