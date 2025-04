AVISO DE PAUTA: governador apresenta em Jaraguá do Sul a segunda edição do programa SC Levado a Sério

O governador Jorginho Mello estará em Jaraguá do Sul nesta segunda-feira, 14, para apresentar o Programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas. O evento, no auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul a partir das 9h30, reunirá lideranças regionais para um balanço das ações do Governo do Estado nos sete municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali).

A partir da tarde, na sede da Amvali, o governador recebe os prefeitos para reuniões individuais.

