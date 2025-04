Escola Ana Libória celebra culturas originárias com apresentações culturais, oficinas e comidas típicas

A Escola Estadual Ana Libória realiza nesta quarta-feira, 16, a culminância do Projeto Escolar Dia dos Povos Indígenas, com uma programação extensa que vai das 8h às 20h. O evento acontece na sede da escola, localizada na avenida Venezuela, bairro Mecejana, em Boa Vista.

A celebração marca a valorização das culturas indígenas em Roraima e contará com apresentações culturais, oficinas de grafismo, exposição de trabalhos escolares, feira de artesanato intercultural, exibição de documentários, além de música e a tradicional damurida, prato típico da culinária indígena.

A iniciativa também terá a presença de autoridades e representantes indígenas convidados, que irão dialogar com os participantes sobre temas como identidade, resistência, direitos e ancestralidade.

A ação conta com o apoio de instituições parceiras como a UFRR (Universidade Federal de Roraima), o CIR (Conselho Indígena de Roraima), a Apirr (Associação dos Povos Indígenas de Roraima), entre outras entidades que atuam na promoção e defesa dos direitos indígenas.

Segundo a coordenadora pedagógica da escola, professora Ana Maria Moniz, o evento é resultado de um trabalho pedagógico construído ao longo de semanas, com o envolvimento de estudantes, professores, convidados e membros da comunidade escolar.

“Acreditamos que o espaço escolar precisa dialogar com os saberes e as histórias dos povos originários. Esta culminância representa o compromisso da Escola Ana Libória com uma educação inclusiva, antirracista e que reconhece a pluralidade cultural do nosso estado. Todos estão convidados a vivenciar esse momento de partilha e aprendizado”, afirmou a gestora.

