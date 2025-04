Etapa de Caracaraí reúne 500 alunos-atletas em fim de semana de disputas emocionantes

Neste sábado, 12, e domingo, 13, a cidade de Caracaraí recepcionou muita garra, talento e espírito esportivo na realização da segunda etapa municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima). Com 500 alunos-atletas inscritos, a competição movimentou o município nas modalidades de futsal, vôlei de praia e badminton, reunindo representantes das escolas estaduais da região e do Campus Novo Paraíso do IFRR (Instituto Federal de Roraima).

Os atletas ficaram alojados e receberam alimentação no recém-inaugurado Colégio Estadual Militarizado João Rogélio Schuertz. As competições aconteceram na Orla de Caracaraí, no Ginásio Estadual Barandinha e na quadra poliesportiva da Escola Estadual José Vieira de Sales Guerra.

“É gratificante ver o esporte unindo nossos jovens e promovendo não só a competição, mas também o respeito, a disciplina e a amizade. O envolvimento das escolas e o entusiasmo dos alunos mostram a força dos JERs no interior do Estado”, destacou o chefe da delegação, Dinaildo Barreto.

Para a professora de educação física Rayane Alves, da Escola Estadual José Vieira de Sales Guerra, que se classificou para a fase final em todas as modalidades, o resultado é fruto de dedicação e oportunidade:

“Nossa expectativa é alta, pois temos construído uma história de sucesso no esporte. Este ano, estamos determinados a fazer ainda mais. Com várias vitórias já conquistadas, estamos confiantes de que também venceremos na fase final”, disse a professora.

Entre os atletas, a emoção também foi destaque. A estudante Lara Yvine, do Colégio Estadual Militarizado João Rogélio, celebrou a classificação da sua equipe no futsal e agora partem para a fase final.

“Essa experiência está sendo surreal para nós, pois temos trabalhado incansavelmente por quatro anos para chegar a esse momento. Finalmente conseguimos reunir os jogadores certos para competir nos jogos escolares. Sempre foi um desafio encontrar o time certo, mas agora estamos vivendo uma experiência incrível, especialmente por ser a nossa primeira vez juntas”.

Já o campeão no infantil masculino na modalidade de futsal pela Escola Estadual Presidente Castelo Branco, Drake Gois, demonstrou satisfação com o resultado e com o próprio desempenho no jogo, marcando três gols. “Quero parabenizar minha equipe, que foi fundamental para o meu sucesso. Após mais de um mês de treinos intensos, conseguimos chegar à final, e essa conquista é um reflexo do nosso trabalho em equipe”, disse.

A etapa municipal é um momento de fortalecimento da base do desporto escolar e também um instrumento de inclusão social, de promoção da saúde por meio da prática de bons hábitos, além da própria educação em Roraima. Os classificados agora se preparam para a fase final dos JERs, que ocorrerá no mês de julho em Boa Vista, com o sonho de representar o Estado em nível nacional.

Confira os destaques da competição:

No vôlei de praia, a Escola José Vieira Guerra se destacou ao conquistar o primeiro lugar nas categorias Mirim Masculino e Infantil Masculino. A equipe do IFRR Campus Novo Paraíso também marcou presença na competição, garantindo boa atuação na categoria Mirim Masculino. Já na categoria Mirim Feminino, não houve finalistas nesta edição.

No futsal, a Escola Estadual José Vieira de Sales Guerra garantiu a classificação na categoria Mirim Masculino, enquanto a Escola Estadual José Bonifácio, da comunidade Baixo Rio Branco, conquistou a vaga no Mirim Feminino. Já no Infantil Feminino, quem se destacou foi o Colégio Estadual Militarizado João Rogélio Schuertz, e na categoria Infantil Masculino, a classificação ficou com a Escola Estadual Presidente Castelo Branco.

No Mirim Feminino, Lívia Silva da Escola José Vieira e Sthephanmy Esteves, da Escola Edmur Olivar se classificaram. No Mirim Masculino, Vinícius Emanuel Marques da Escola Estadual José Vieira de Sales Guerra e Yuri Ryan Arede da Escola Estadual Presidente Castelo Branco foram os destaques.

No Infantil Feminino, Ana Paula Moura do Colégio Estadual Militarizado João Rogélio Schuertz e Beatriz da Silva da Escola José Vieira de Sales Guerra conquistaram a classificação. No Infantil Masculino, Josimar Costa e Juan Pablo Teixeira da Escola Presidente Castelo Branco foram os destaques.

