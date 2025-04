Governo de Mato Grosso do Sul antecipa pagamento do Mais Social para mais de 37 mil beneficiários

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a antecipação do pagamento do programa Mais Social, que estará disponível nos cartões dos beneficiários na próxima quinta-feira (17). A medida beneficia diretamente 37.875 famílias em situação de vulnerabilidade social, que receberão o valor de R$ 450 por meio do cartão do programa. A antecipação do pagamento também colabora com o comércio local, movimentando a economia nos municípios sul-mato-grossenses.

Com a antecipação, o investimento total do Estado será de R$ 17.043.750. O valor, geralmente pago após o dia 20 de todo mês, é destinado à manutenção da dignidade e à promoção da inclusão social, permitindo que milhares de famílias sul-mato-grossenses tenham acesso a alimentos e produtos de primeira necessidade.

O Mais Social é um dos principais programas de transferência de renda do Estado, coordenado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), que tem como foco o enfrentamento à insegurança alimentar.

Além do pagamento regular aos beneficiários ativos, o Governo do Estado também autorizou o repasse adicional de R$ 289.198,57. Esse montante será destinado a 553 beneficiários que ainda possuem saldo na via anterior do cartão do programa. A transferência para a nova via garante a continuidade do acesso ao benefício sem perdas financeiras para essas famílias.

O cartão do Mais Social não permite saque em espécie, sendo exclusivamente utilizado para compras de gêneros alimentícios, gás de cozinha e produtos de higiene. O objetivo é assegurar que o recurso cumpra sua função essencial de fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias atendidas. A antecipação visa garantir mais segurança alimentar às famílias.

Para mais informações, os beneficiários podem acessar o site da Sead (www.sead.ms.gov.br) ou pelo telefone (67) 3368-9000. A antecipação do Mais Social reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a justiça social e o apoio às populações mais vulneráveis.

Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

Fotos: Monique Alves