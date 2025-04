Governo de SC triplica investimento para apoiar micro e pequenas empresas

Subsídio para operações de crédito via Pronampe Santa Catarina e Juro Zero teve resultado histórico em 2024. Benefício para apoiar micro e pequenas empresas chegou a 30 mil CNPJs- Foto: Ricardo Trida/ Arquivo / SECOM

Em 2024, o Governo de Santa Catarina triplicou o investimento destinado a subsidiar operações de crédito para micro e pequenas empresas do estado. Enquanto em 2023 foram aplicados R$ 11,7 milhões para esta finalidade, no ano passado o valor saltou para R$ 37,8 milhões. O fomento aos micro e pequenos negócios e MEIs busca incentivar o empreendedorismo em Santa Catarina e garantir a geração de mais emprego e renda.

O salto do investimento em subsídio representa uma alta de cerca de 323% e é puxado principalmente pelo início das operações do Pronampe SC e do Pronampe Mulher. As linhas de crédito tiveram resultado positivo, beneficiando milhares de empresas de diversas regiões do estado. Além do Pronampe, o crescimento de 24,3% no número de operações do programa Juro Zero em 2024 também contribuiu para o desempenho histórico.

O governador Jorginho Mello defende que estimular os micro e pequenos negócios é fundamental para a economia catarinense. “As pequenas empresas são as que mais geram empregos e precisam de crédito direcionado do poder público. O Governo do Estado tem que acreditar, dar um voto de confiança para aquele empresário que empreende, que arrisca, que gera emprego. O catarinense é empreendedor e esse estímulo dá resultado. Por isso que Santa Catarina é o estado que mais cresce no país”, afirma.

Investimento do Governo de Santa Catarina garantiu oferta de mais de R$ 550 milhões em crédito

Com a aplicação de R$ 37,8 milhões em subvenções, o Governo de Santa Catarina garantiu a oferta de aproximadamente R$ 550 milhões em crédito para apoiar micro e pequenas empresas em 2024. Ou seja, o recurso é utilizado para subsidiar os juros das operações. Nos programas Juro Zero, voltado para MEIs, e no Pronampe Mulher, voltado para empresas lideradas por mulheres, a subvenção é de 100% dos juros. Já no Pronampe SC o Governo do Estado cobre até 40% dos juros.

“O Governo de Santa Catarina tem feito um excelente trabalho ao oferecer mais linhas de crédito para impulsionar o desenvolvimento econômico. Além disso, o grande número de operações mostra que o empresariado aprovou a medida e estamos no caminho certo. Essa política de valorização do empreendedor é um grande acerto do governador Jorginho Mello, que criou o Pronampe nacional e fez também o Pronampe Santa Catarina”, afirmou o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck.

“Com essa iniciativa, o Governo de Santa Catarina oferece os recursos financeiros necessários para que os micro e pequenos empreendedores possam manter e expandir seus negócios. Sem dúvida, o Pronampe é um dos maiores programas de juros subsidiados da história do estado”, disse o diretor-presidente do Badesc, Ari Rabaiolli.

A contratação de R$ 550 milhões em crédito ao longo de 2024 beneficiou cerca de 30 mil empresas de Santa Catarina, entre micro e pequenos negócios e MEIs. A liberação dos recursos garante novos investimentos, bem como a geração de empregos, e reflete positivamente na economia. Com o impulso de investimentos e crédito, a atividade econômica de Santa Catarina foi a que mais cresceu no país no ano passado, com alta de 5,7% ante 3,8% da média nacional.

Pronampe BRDE oferece mais de R$ 500 milhões em crédito

Em 2025, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE) lançou oficialmente a edição 2025 do Pronampe a fim de apoiar as micro e pequenas empresas. As condições financeiras do programa incluem carência de seis meses bem como amortização em 24 meses. Estão sendo disponibilizados mais de R$ 500 milhões oriundos de fundings de instituições financeiras parceiras, captação no mercado por meio de títulos bem como de recursos próprios do BRDE.

Para acessar o recurso, as empresas situadas em Santa Catarina precisam atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Pronampe BRDE Sustentável, com valor máximo de financiamento de R$ 200 mil;

Participação em programas de exportação ou internacionalização nos últimos 36 meses: Pronampe BRDE Exportação, com teto de R$1 milhão;

Inovações comprovadas, registro de patentes ou participação em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Pronampe BRDE Inova, com financiamento de até R$ 500 mil.

A liberação dos recursos do Pronampe BRDE 2025 ocorre por meio de instituições de crédito parceiras.