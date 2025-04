PAT inicia semana com 622 vagas de emprego

Posted on

Com relação à ocorrência que vitimou quatro pessoas em um veículo localizado junto à rodoviária de Balneário Camboriú, no dia 1° de janeiro de 2024, a Polícia Científica de Santa Catarina vem a público esclarecer alguns pontos que seguem: 1) Foram realizados exames periciais em todas as vítimas envolvidas no evento, no entanto, a conclusão […]