Prefeitura avança com construção da Cozinha Comunitária do Alto do Mateus com 80% de obra executada

A Prefeitura de João Pessoa vem melhorando cada vez mais a vida da população, construindo e reformando equipamentos de grande relevância para o uso diário, como a construção da Cozinha Comunitária do Alto do Mateus que já está com 80% da obra executada. O investimento é de R$ 959.756,00.

O equipamento conta com rampa de acessibilidade, recepção, sala de nutrição, banheiros, salão de refeição, área de distribuição e de higienização de bandejas, salas de corte, cozinha, lavagem de panelas, higienização, despensa e freezers e lavanderia.

No momento estão sendo executados serviços de pintura, acabamento de fachada, instalação de portões e grades, instalações hidrossanitárias, ajustes de portas de madeira, rejunte de revestimentos internos e texturização de muro.

“Essa obra é importante para a população, pois vai beneficiar e agregar valor ao local, além dos benefícios e auxílio à população, vai trazer um equipamento que não tinha no local. Além dessa obra, o bairro também será beneficiado com a construção do Polo de Costura e mais uma praça”, disse João Esteves, gerente de obras da Seinfra.

A gestão vem modernizando e melhorando a cidade, principalmente a vida das pessoas mais vulneráveis, com a construção das cozinhas comunitárias como a do Alto do Mateus e a de Cruz das Armas, que está em licitação, e reformadas e ampliadas como a do Taipa, Gervásio Maia, Bairro dos Novais e Mandacaru. Esses equipamentos fazem parte do programa ‘Bora Comer’, que atua ajudando famílias trazendo alimentação e benefício social a quem mais necessita.