Secult participa do maior evento privado de turismo da América Latina

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) participa entre os dias 14 e 16 de abril da WTM Latin America, maior evento privado do setor turístico da América Latina, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

A presença de Roraima na feira foi viabilizada graças a uma parceria com o Ministério do Turismo e o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo, que disponibilizaram um estande para os estados membros.

De acordo com o diretor do Detur (Departamento de Turismo), Bruno Muniz de Brito, a participação na WTM Latin America será marcada pelo lançamento de um novo material promocional trilíngue, que destaca as três principais regiões turísticas do Estado. “Nossos roteiros são destaques no Ministério do Turismo nos segmentos de aventura, natureza, regenerativo, cultural e etnoturismo”, destacou o diretor.

A WTM Latin America é um evento B2B voltado à promoção de destinos turísticos, proporcionando excelentes oportunidades de negócios e acesso direto a compradores, influenciadores e profissionais qualificados da indústria global de viagens.

Além da promoção institucional, o evento também representa uma oportunidade de atualização profissional, networking e capacitação. Ao todo, a feira reúne 797 marcas expositoras, representantes de 41 países e mais de 29 mil profissionais, com uma programação paralela de 50 atividades gratuitas, incluindo palestras, treinamentos e encontros de negócios.

