Cuiabá x Athletico-PR Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (15/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Cuiabá x Athletico-PR é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (04) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Cuiabá como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Notícias do Cuiabá

Palpites dos Jogos de Hoje – Brasileirão Série B e Mais! (15/04/2025)

Nesta terça-feira, 15 de abril, a bola rola para importantes duelos nacionais e internacionais. O grande destaque do dia no Brasil é o confronto entre Cuiabá x Athletico-PR, válido pela 3ª rodada da Série B 2025. Mas também teremos partidas decisivas pela Champions League, Liga Conferência, e muito mais. Confira agora os melhores palpites do dia, onde assistir e detalhes das principais partidas.

Cuiabá x Athletico-PR – Série B (19h de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Palpites:

Ambas Marcam – Sim (Odd 1.93 na Stake)

(Odd 1.93 na Stake) Mais de 2.5 gols (Odd 2.25 na Novibet)

(Odd 2.25 na Novibet) Athletico-PR vence o 1º tempo (Odd 3.65 na Alfa.bet)

Análise:

O Cuiabá ainda está invicto, mas enfrentará um Athletico-PR embalado e com um ataque veloz. Ambos devem balançar as redes, e o Furacão pode começar em ritmo forte.

Ceará x Vasco – Brasileirão Série A (21h30 de Brasília)

Transmissão: SporTV e Premiere

Palpites:

Vasco vence com empate anula aposta (Odd 2.00)

(Odd 2.00) Mais de 1.5 gols (Odd 1.55)

O time carioca vem em boa fase, enquanto o Ceará tem sofrido com oscilações defensivas. O Gigante da Colina deve pressionar e sair com ao menos um ponto fora de casa.

Borussia Dortmund x Barcelona – Liga dos Campeões (16h de Brasília)

Transmissão: TNT Sports e Max

Palpites:

Ambas Marcam – Sim (Odd 1.61)

(Odd 1.61) Mais de 2.5 gols (Odd 1.72)

(Odd 1.72) Gol de Lewandowski a qualquer momento (Odd 2.25)

Com dois dos ataques mais potentes da Europa, o confronto tem tudo para ser movimentado. Expectativa de muitos gols.

Fiorentina x Celje – Liga Conferência (13h45 de Brasília)

Transmissão: Star+ (streaming)

Palpites:

Fiorentina vence e mais de 2.5 gols (Odd 1.85)

(Odd 1.85) Fiorentina vence sem sofrer gols (Odd 2.10)

Os italianos são favoritos absolutos diante do modesto time esloveno. Vitória com autoridade é esperada.

Hull City x Coventry – Championship (16h de Brasília)

Transmissão: ESPN 4 e Star+

Palpites:

Mais de 2.5 gols (Odd 2.00)

(Odd 2.00) Hull vence com empate anula aposta (Odd 1.85)

Jogo direto na briga pelo acesso na Inglaterra. A torcida impulsiona o Hull, que deve buscar o resultado desde o início.

Dica de aposta combinada (Dupla do dia):

Cuiabá x Athletico-PR – Ambas marcam (1.93)

Borussia Dortmund x Barcelona – Mais de 2.5 gols (1.72)

Odd combinada: 3.32

Odds consultadas em 14/04 às 11h40. Sujeitas a alterações.

Jogue com responsabilidade. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.