Escolas de Nova Iguaçu recebem livros sobre mudanças climáticas e reforçam importância da educação ambiental

A educação ambiental ganhou reforço nas escolas da rede municipal de Nova Iguaçu. Começou nesta sexta-feira (11) a distribuição de livros que abordam temas como mudanças climáticas e preservação da biodiversidade, que aconteceu por meio do projeto Coral Vivo – uma parceria entre a Petrobras, o Instituto Coral Vivo e o Instituto do Conhecimento Verde (ICV), com patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental.

A entrega simbólica foi realizada durante uma reunião com diretoras de creches e escolas de Educação Infantil do município. As obras foram desenvolvidas em linguagem acessível para despertar a consciência ambiental das crianças desde cedo. São cinco títulos literários que integram o projeto Incentivo à Leitura. As publicações estão alinhadas à Agenda 2030 da ONU e às novas diretrizes curriculares obrigatórias nas escolas brasileiras.

“Esses livros vão compor as salas e cantinhos de leitura das nossas unidades escolares. São cinco títulos literários que dialogam diretamente com os desafios ambientais do nosso tempo. Ter essas obras nas escolas vai fortalecer o desenvolvimento do aluno com temas tão relevantes para a nossa cidade, nosso estado e nosso país”, afirmou a secretária de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

A integrante da Equipe de Incentivo à Leitura em Nova Iguaçu, Andressa Barroso, destacou o impacto da iniciativa. “Os professores vão poder trabalhar essas histórias com foco na consciência planetária, com pequenas atitudes e ideias. É um marco essa entrega. Sabemos que muitas crianças serão alcançadas por meio dessas obras”, disse.

Representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Nova Iguaçu participaram do evento de lançamento dos livros, realizado na tarde desta quinta-feira (10) no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. “Foi emocionante receber os livros das mãos das autoras e ilustradoras. Queremos encantar nossos alunos com essas maravilhas que unem ciência e literatura”, completou Andressa.