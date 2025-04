Eventos de Roraima ganham destaque no Calendário Nacional do Turismo

Dois importantes eventos que celebram a cultura, o esporte e o turismo em Roraima estão confirmados no Calendário de Eventos do Ministério do Turismo: a Mostra Picuá de Cinema e Literatura e a corrida Tepequém Up. Com foco na valorização das belezas naturais e na diversidade cultural, ambos prometem movimentar a economia criativa e atrair visitantes ao Estado.

A Mostra Picuá será realizada durante o feriado da Semana Santa, nos dias 18 e 19 de abril, na Serra do Tepequém, localizada no município de Amajari. O evento reúne cineastas, escritores, músicos e amantes da arte em um cenário natural deslumbrante. A programação conta com duas mostras competitivas nas áreas de cinema e literatura, com produções nacionais e regionais.

Os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Picuá, que premia as melhores produções em sete categorias. Entre elas, Melhor Filme (Júri) e Melhor Filme (Público), que receberão R$ 1.500 cada. As demais categorias – Fotografia, Montagem, Direção, Roteiro e Trilha Sonora – terão premiações de R$ 1.000, definidas por um júri especializado.

“A ideia do evento é conectar arte, história e natureza neste recanto precioso que é a Serra do Tepequém. Era um sonho desde quando realizei meu primeiro documentário lá, em 2005”, conta o idealizador da Mostra, o cineasta Thiago Bríglia, que realizou a primeira edição do evento em 2021.

A iniciativa é realizada em parceria com a ECCA (Escola de Cinema e Comunicação da Amazônia) e a Platô Filmes, com apoio do Sesc-RR e execução viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal, além da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima).

O empresário Hélio Zanona, experiente na organização de eventos no Tepequém, é parceiro na realização da Mostra. Ele destaca: “Creio que o principal desafio para a realização desta segunda edição da Mostra Picuá será alcançar um evento no mesmo, ou em melhor nível que o primeiro. O público pode esperar uma seleta e rica programação de cinema e literatura, somada a um dos lugares mais fascinantes de Roraima, que é a Serra do Tepequém”.

No dia 20 de setembro de 2025, o Tepequém volta a ser palco de mais um grande evento: a 7ª edição da Tepequém Up, uma corrida pedestre com percurso de 10 km e um desafiador ganho de elevação de cerca de 540 metros. Realizada em meio à exuberante natureza amazônica, a prova proporciona aos participantes paisagens cênicas únicas, em um dos destinos mais espetaculares do Norte do Brasil.

A Serra do Tepequém, atualmente um dos principais pontos turísticos de Roraima, atrai visitantes de diversos estados, especialmente de Roraima e do Amazonas. Situada a 210 km de Boa Vista, com acesso pela rodovia estadual RR-203, oferece infraestrutura básica, trilhas, cachoeiras e clima ameno, tornando-se um local ideal para lazer, esportes e imersão na natureza.

