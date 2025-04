Governador anuncia nova rota internacional com voo direto entre Florianópolis e Lima

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello anunciou na noite desta segunda-feira, 14, um novo destino internacional com voo direto a partir de Santa Catarina. A rota Florianópolis-Lima começa a operar a partir de 2 de dezembro deste ano pela companhia aérea Latam, com três voos semanais. O anúncio foi feito em ato realizado na Casa d’Agronômica.

“A chegada de um novo destino internacional comprova esse imenso potencial que Santa Catarina tem pra se conectar com mais cidades do mundo. Agora é a vez de um voo direto pra Lima e assim vamos intensificar o turismo e os negócios entre Santa Catarina e o Peru”, disse o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

A rota Lima-Florianópolis será operada às terças, sextas e aos domingo e os voos de retorno às segundas, quartas e aos sábados. O voo terá duração média de cinco horas. Decolará às 23h40 (hora local) de Lima e às 7h10 (hora local) de Florianópolis. Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos, a nova ligação diminuirá em 3 horas o tempo médio de deslocamento entre a Capital catarinense e o Peru.

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Nos próximos dias, a companhia começa a vender as passagens aéreas para a sua segunda rota internacional em Santa Catarina no site latam.com e demais canais. A primeira rota já bem estabelecida é entre Florianópolis-Santiago (Chile). A Latam prevê transportar até 43 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Peru, que já conta com as operações regulares São Paulo-Lima, Rio de Janeiro-Lima, Brasília-Lima, Porto Alegre-Lima e Curitiba-Lima.

“Este novo destino completa um ciclo de importantes conexões para Santa Catarina. A LATAM ligará os catarinenses com o Pacífico e Costa Oeste dos Estados Unidos. Uma conquista importante para o movimento de passageiros internacionais que vem crescendo de forma exponencial em nosso Estado”, afirmou o secretário, Beto Martins.

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

“A nova rota da Latam para Lima reforça o potencial de conectividade de Florianópolis, ligando o passageiro da Região Sul do Brasil não apenas com o Peru, mas também com a América do Norte e o Caribe. Isso irá não apenas levar mais brasileiros ao exterior, como também atrair mais turistas a Santa Catarina”, comentou Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da Latam Brasil.

“A inauguração da rota Florianópolis-Lima demonstra o compromisso do governo Jorginho Mello com a internacionalização de Santa Catarina. Este avanço turístico posiciona nosso estado como destino de excelência, oferecendo experiências inesquecíveis durante todo o ano, não apenas no turismo de lazer, mas também em negócios e eventos”, destacou a secretária de Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif.

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Nova rota reforça internacionalização de voos a partir da Capital

A Latam atualmente opera uma oferta de mais de 110 voos por semana no aeroporto de Florianópolis, com voos para Brasília (7 por semana), São Paulo/Congonhas (média de 50 por semana), São Paulo/Guarulhos (42 por semana) e Santiago do Chile (atualmente 9 por semana, passando a 21 na alta temporada de inverno em junho).

“A chegada do voo para Lima reforça a internacionalização do Floripa Airport que agora oferece cinco rotas regulares para fora do país. A nova opção é mais uma oportunidade de consolidação do aeroporto na posição de destaque que ocupa hoje como o terceiro que mais movimenta passageiros internacionais no Brasil”, afirmou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.