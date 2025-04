Sessão da Tarde exibe Hoje, Terça (15/04) na Globo; Contos do Caçador de Sombras, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 15/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Terça-feira, 15/04/2025

Sessão da Tarde

Contos do Caçador de Sombras

Título Original: The Knight Of The Shadows: Between Yin And Yang

País de Origem: Chinesa

Ano de Produção: 2019

Diretor: Vash

Elenco: Austin Lin, Elane Zhong, Ethan Juan, Jackie Chan

Classe: Aventura, Artes Marciais

Em uma comunidade chinesa onde humanos e seres exóticos convivem, Pu

Songling, um caçador de demônios, terá que usar toda a sua maestria para

restaurar a paz.

Sessão da Tarde de Terça-feira, 15/04/2025 exibe “Contos do Caçador de Sombras” com Jackie Chan

Nesta terça-feira, 15 de abril de 2025, a Sessão da Tarde da TV Globo promete muita ação, fantasia e artes marciais com o filme “Contos do Caçador de Sombras” (The Knight of the Shadows: Between Yin and Yang), produção chinesa de 2019 estrelada por ninguém menos que Jackie Chan.

Dirigido por Vash, o longa mistura elementos clássicos da cultura chinesa com muita aventura e efeitos visuais impressionantes. A história se passa em uma comunidade onde humanos e criaturas místicas vivem lado a lado. É nesse cenário mágico que surge o mestre caçador de demônios Pu Songling, interpretado por Jackie Chan, que precisa usar todo o seu conhecimento e habilidades sobrenaturais para enfrentar forças malignas e restaurar o equilíbrio entre o mundo dos homens e o dos espíritos.

Além de Jackie Chan, o elenco conta com nomes como Austin Lin, Elane Zhong e Ethan Juan, que ajudam a enriquecer a trama com personagens cativantes e momentos de humor típicos dos filmes do astro das artes marciais.

Com classificação de aventura e artes marciais, “Contos do Caçador de Sombras” é uma ótima pedida para quem curte fantasia oriental, ação coreografada com maestria e uma boa dose de magia.

Prepare-se para uma tarde de muita diversão, ação e cultura chinesa na tela da Globo!

Tags: Sessão da Tarde, Jackie Chan, Contos do Caçador de Sombras, filme chinês, artes marciais, aventura, The Knight of the Shadows, Globo, 15 de abril de 2025, cinema asiátic

Sessão da Tarde de terça-feira, 8 de abril de 2025, com destaque para o filme Uma Família em Apuros: