Destaque nacional, HRMS tem as melhores práticas de segurança do paciente na UTI em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) foi destaque nacional na avaliação das práticas de segurança do paciente realizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Maior hospital público de Mato Grosso do Sul, o HRMS ficou em primeiro lugar entre os hospitais sul-mato-grossenses e tem “alta conformidade” às práticas de segurança dos pacientes em leitos de UTI.

A avaliação foi realizada entre hospitais com UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) adulto no último ano. Em todo o país, foram mais de 1,5 mil hospitais avaliados e, em Mato Grosso do Sul, 29.

O HRMS, hoje, conta com 29 leitos de UTI adulto, 8 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI Neonatal e 10 leitos na UCO (Unidade Coronariana), que também é uma unidade de terapia intensiva, mas dedicada apenas ao tratamento de pacientes com doenças cardíacas graves.

Em hospitais como o HRMS, que contam com UTI adulto, centro cirúrgico e centro obstétrico, são avaliados 21 indicadores, que analisam desde a existência do Núcleo de Segurança do Paciente, protocolos implantados de prevenção de lesão por pressão e de identificação do paciente, por exemplo.

No Hospital Regional de MS, o Núcleo de Segurança do Paciente existe desde 2013 e é responsável por promover ações voltadas à segurança e à qualidade do atendimento aos pacientes. Ele atua em várias frentes para reduzir o risco de danos e eventos adversos durante o processo de cuidado, além de implementar boas práticas de segurança no ambiente hospitalar.

Entre as principais funções do Núcleo, estão a identificação de riscos à segurança dos pacientes dentro do hospital, implementação de protocolos e boas práticas, capacitação e treinamento de profissionais, monitoramento e avaliação dos indicadores de segurança, além da promoção da cultura de segurança entre os profissionais de saúde.

“A segurança do paciente é sempre a nossa prioridade máxima. Aqui no HRMS fazemos um acompanhamento contínuo dos indicadores de segurança e a análise dos eventos adversos para garantir que as boas práticas têm sido adotadas. Por meio delas, conseguimos fortalecer a prevenção de infecções e garantir as boas práticas assistenciais”, afirma a chefe do Núcleo de Segurança do Paciente do HRMS, enfermeira Simone Carvalho.

De acordo com a Anvisa, a avaliação objetiva “promover a gestão dos riscos e a adoção de práticas de segurança em serviços de saúde do país, reforçando a cultura de segurança e propiciando o aprimoramento do cuidado prestado aos pacientes e melhoria da qualidade nesses serviços”.

Para a diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS), Marielle Alves Corrêa Esgalha, o reconhecimento da Anvisa reforça o comprometimento de cada profissional que atua no Hospital Regional.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho para todos nós. Ele mostra que estamos no caminho certo, com um trabalho sério, permanente e coletivo, que coloca a segurança do paciente sempre em primeiro lugar. Além disso, nos motiva a continuar aprimorando nossos processos, sempre com foco na qualidade do atendimento e no cuidado com a vida”, assegura.

Patrícia Belarmino, Comunicação Funsau/HRMS