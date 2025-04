Pumas UNAM x Santos Laguna ASSISTIR AO VIVO HOJE (17/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Pumas UNAM x Santos Laguna é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (17) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Pumas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Análise do Jogo Pumas UNAM x Santos Laguna – Liga MX Clausura 2025, Rodada 16

Data e Hora: 17 de abril de 2025, às 00:00 (horário de Brasília)

Estádio: Estadio Olímpico Universitario, Cidade do México, México

O jogo entre Pumas UNAM e Santos Laguna, válido pela 16ª rodada da Liga MX Clausura 2025, promete ser crucial para ambas as equipes que buscam melhorar suas colocações na tabela. O Pumas, com um desempenho razoável nesta temporada, encara o Santos Laguna, que luta contra a zona de rebaixamento.

Posições na Tabela:

Pumas UNAM: 10ª posição

10ª posição Santos Laguna: 18ª posição

Desempenho Recente:

Nos últimos 10 jogos, o Pumas UNAM conquistou 5 vitórias e 5 derrotas, mostrando uma certa irregularidade, mas com um desempenho um pouco superior ao de Santos Laguna. A equipe de Santos vem em uma sequência de dificuldades, com apenas 1 vitória e 4 derrotas nas últimas 5 partidas.

Probabilidades de Vitória:

Pumas UNAM: 75% (odd de 1.33)

75% (odd de 1.33) Santos Laguna: 11% (odd de 9.00)

Jogadores em Destaque:

Pumas UNAM: Nathan Silva, um defensor com boa presença na bola aérea e na recuperação de posse de bola.

Nathan Silva, um defensor com boa presença na bola aérea e na recuperação de posse de bola. Santos Laguna: Ramiro Sordo, que se destaca no controle do jogo e passes importantes, apesar da situação delicada de sua equipe.

Histórico de Confrontos Diretos:

Nos últimos 10 confrontos entre essas duas equipes, o Pumas UNAM teve um desempenho superior, com 3 vitórias contra 2 do Santos Laguna. No entanto, a diferença é pequena, o que faz com que o confronto seja imprevisível.

Expectativa para o Jogo:

Com a vantagem de jogar em casa, no Estadio Olímpico Universitario, o Pumas UNAM é amplamente favorito para a vitória. A equipe possui mais recursos e um elenco mais equilibrado, enquanto o Santos Laguna lutará para evitar mais uma derrota que possa afundá-los ainda mais na tabela.

Se você está planejando assistir ao jogo, a boa notícia é que a partida será transmitida por várias plataformas de esportes ao vivo, incluindo opções de apostas que disponibilizam o jogo para quem aposta ao vivo.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.