Qual filme vai passar Quinta (17/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 17/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde exibe “Chef” nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025

Nesta quinta-feira, 17/04, a Sessão da Tarde apresenta o divertido e inspirador filme “Chef”, uma comédia norte-americana lançada em 2014, com direção e atuação de Jon Favreau, além de um elenco de peso que inclui Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson.

A trama gira em torno de Carl Casper, um renomado chef de cozinha que, após um conflito público com um crítico gastronômico e o fracasso nas redes sociais, perde o emprego em um badalado restaurante de Los Angeles. Desiludido com o rumo da carreira e sem perspectiva no cenário tradicional da gastronomia, Carl decide recomeçar do zero. Ao lado de seu filho e de um amigo, ele compra um velho caminhão de comida e parte em uma jornada pelos Estados Unidos, redescobrindo não só os sabores que o fizeram amar a cozinha, mas também o valor da família e das conexões humanas.

Sessão da Tarde exibe Hoje, Terça (15/04) na Globo; Contos do Caçador de Sombras, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Sessão da Tarde exibe Hoje, Segunda (14/04) na Globo, McFarland Dos Eua; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

“Chef” é um filme leve e saboroso, que mistura humor, emoção e uma pitada de crítica ao mundo moderno, especialmente ao poder das redes sociais e à pressão por sucesso. Com trilha sonora envolvente e cenas que fazem qualquer um salivar, o longa é um verdadeiro banquete visual e emocional.

Além da história envolvente, a química entre os atores e o carisma de Jon Favreau no papel principal tornam “Chef” uma excelente pedida para a tarde. Prepare-se para rir, se emocionar e, quem sabe, até se inspirar a cozinhar algo especial depois da sessão.

A exibição começa logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Tags: Sessão da Tarde, Chef, Jon Favreau, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Comédia, Filme de hoje, Globo, TV aberta

Tela Quente exibe Hoje, Segunda (14/04) na Globo, Mussum, O Filmis; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Quais filmes vão passar Segunda (14/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE – QUE HORAS COMEÇA, Sinopse