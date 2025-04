BOLETIM – Governo de SC investe no esporte nas escolas estaduais com mais materiais esportivos e quadras

Posted on

Para conscientizar a população por práticas prudentes no trânsito para evitar a ocorrência de sinistros e, consequentemente vítimas, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) promoveu, no ano passado, mais de 200 ações educativas junto às pessoas. As abordagens alcançaram diversos públicos, entre eles, crianças em escolas, motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e carroceiros. Diante deste […]