Comissão Própria de Avaliação abre consulta pública – IFSP

Objetivo é receber contribuições da comunidade para a reformulação do regulamento atual da CPA

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFSP abre consulta pública com o objetivo de receber contribuições da comunidade para a reformulação do seu regulamento atual. O período de consulta vai de 28 de abril a 18 de maio.

A proposta de novo regulamento apresentada é resultado do trabalho de revisão do documento em vigência. Desenvolvido pela CPA Central, tem como objetivo aprimorar as atividades de autoavaliação, bem como validar as ações das CPAs locais nos campi, trabalho que já vem sendo desenvolvido pelas comissões ao longo dos últimos anos.

O relatório de análise das contribuições com as devolutivas ficará disponível no portal do IFSP na área específica da CPA.