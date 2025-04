Detran-RR reforça fiscalização durante feriadão da Semana Santa

Posted on

O governador de Roraima, Antonio Denarium, inaugurou nessa sexta-feira, dia 4, a nova Delegacia do município de Cantá. A nova estrutura, com 250 metros quadrados, recebeu um investimento de R$ 1.248.462,71 e representa um marco na modernização da segurança pública do Estado. A solenidade contou com a presença do vice-governador Edilson Damião, da delegada-geral da […]