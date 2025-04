Educação: Prefeitura de Boa Vista convoca aprovados em seletivos de 2023 e 2025

Foto: Divulgação/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista convocou 42 profissionais aprovados em processos seletivos para reforçar o quadro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC). Todos estavam no cadastro de reserva, sendo 37 do ano de 2023 e cinco de 2025. A lista está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 16.

Do processo de 2023, a Prefeitura chamou: 20 controladores de acesso, 8 auxiliares operacionais (depósito), 5 apoios de transporte urbano e 4 psicólogos. Já do seletivo de 2025 foram incluídos 4 apoios de transporte para a zona rural e um professor de Sala de Recurso Multifuncional na área indígena.

Os convocados devem apresentar a documentação a partir do dia 23 de abril, das 8h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação. O prédio está localizado na rua General Penha Brasil, nº 705, bairro São Francisco. A relação dos documentos exigidos está disponível na convocação publicada no DOM.

A contratação dos candidatos seguirá os critérios estabelecidos no edital. Os profissionais atuarão nas unidades municipais onde houver demanda, garantindo um atendimento mais eficiente à população.

Fonte: Da Redação