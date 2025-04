Film Commission: São José oferece oficina voltada ao audiovisual

João Paulo Sardinha





São José dos Campos recebe, nos dias 25 e 26 de abril, das 9h30 às 18h, a oficina Bravi.Lab, programa desenvolvido para fortalecer a indústria audiovisual do estado de São Paulo, uma oportunidade única para produtores locais se conectarem com grandes profissionais do mercado. A atividade, que tem o tema “Modelo de Negócio: Produzindo no Vale do Paraíba”, acontece no Museu Municipal.

O Bravi.Lab vai oferecer rodadas de negócios, painéis e mesas de discussão, além de palestras com especialistas. Esta é a primeira oficina de capacitação após o lançamento oficial da SJC Film Commission, ocorrido na última segunda-feira (14).

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário. A retirada do crachá no dia do evento será às 9h.

Entre os convidados confirmados, estão representantes de 10 empresas, incluindo canais de TV aberta e paga, plataformas de VOD, produtoras e distribuidoras. Destacam-se UOL Prime, TV Rá Tim Bum, Glaz Entretenimento, Descoloniza Filmes e Movioca Content House, todos em busca de novas oportunidades de colaboração e expansão no mercado audiovisual.

Programação

No dia 26, as atividades serão abertas ao público, incluindo estudantes, produtoras e profissionais do setor audiovisual. Serão realizados painéis e palestras com convidados, além de showcases, onde os players terão a oportunidade de apresentar ao público suas demandas por conteúdo, modelos de negócios e formas de viabilizar coproduções, licenciamentos e aquisições.

Também haverá um Pitching com os projetos anteriormente selecionados durante o programa. Serão convidados canais de TV aberta e paga, plataformas de VOD, produtoras e distribuidoras.

Bravi

A Bravi (Brasil Audiovisual Independente) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1999, com o intuito de reunir e fortalecer as empresas, voltadas à produção de conteúdo para televisão e mídias digitais no mercado nacional e internacional.

A entidade agrupa hoje 675 produtoras, das cinco regiões do Brasil, apoiando-as através de iniciativas como projeto setorial de exportação, capacitação, políticas públicas para o setor e desenvolvimento do mercado interno.



