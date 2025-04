Hemoraima funcionará em horário especial nesta quinta-feira, 17

Durante o ponto facultativo desta quinta-feira, 17, o Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) funcionará em horário especial, das 7h às 13h. A medida tem como objetivo reforçar os estoques de sangue antes do feriado prolongado, que se estende até a segunda-feira, 21, data em que se comemora o feriado de Tiradentes.

A diretora-geral do Hemoraima, Patrícia Veríssimo, reforçou a importância da colaboração da população neste período. “Sabemos que temos um feriado prolongado, quando o número de acidentes de trânsito aumenta. Nossa maior demanda é por sangue O negativo e O positivo, mas todas as pessoas que desejarem colaborar serão bem-vindas, independentemente do tipo sanguíneo”, afirmou.

A Sesau (Secretaria de Estado da Saúde) destaca que a doação de sangue é essencial para garantir o atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência durante os dias de recesso.

Além do atendimento na quinta-feira, o Hemoraima também abrirá no sábado, 19, exclusivamente para doadores de aférese de plaquetas com agendamento prévio. Os atendimentos do Hemoraima voltam à normalidade na terça-feira, 22.

Serviços essenciais mantêm funcionamento

Durante todo o feriado, de 17 a 21 de abril, seguem funcionando normalmente todas as unidades de saúde que prestam atendimentos de urgência e emergência, incluindo o Pronto-Socorro Airton Rocha, Pronto-Socorro Francisco Elesbão, Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, Pronto Atendimento Cosme e Silva, além dos hospitais do interior com suporte a casos emergenciais.

Por outro lado, algumas unidades terão os serviços suspensos durante o recesso. São elas: o Centro de Referência de Saúde da Mulher Maria Luíza Castro Perin, o Laboratório de Patologia do Estado de Roraima, o Centro Diagnóstico Especializado e a Policlínica Coronel Mota. Todas essas unidades retomarão os atendimentos na terça-feira, 22.

