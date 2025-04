Nova frota de viaturas blindadas reforça segurança da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A segurança penitenciária de Mato Grosso do Sul acaba de ganhar um importante reforço com a chegada de 13 viaturas Chevrolet Trailblazer, todas semi-blindadas, destinadas ao fortalecimento das ações operacionais da Polícia Penal em todo o estado. Com investimento superior a R$ 4,5 milhões, os veículos somam tecnologia, proteção e eficiência para o transporte seguro de custodiados e a atuação em missões de alto risco.

Equipadas com blindagem parcial de nível IIIA – capaz de resistir a disparos de armas de grosso calibre, como o Magnum .44 – as viaturas também contam com vidros de segurança de espessura entre 17 mm e 21 mm. Os veículos possuem compartimento cela, especialmente projetado para o transporte de presos, oferecendo maior proteção tanto aos policiais quanto aos custodiados.

“Com a nova frota, buscamos aprimorar a segurança no sistema prisional e garantir maior eficiência em operações de escolta e transporte, refletindo em mais segurança para toda a população”, ressalta o diretor-presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Rodrigo Rossi Maiorchini.

Segundo o diretor de Operações da Agepen, Flávio Marques, os novos veículos serão destinados aos grupamentos especializados da Polícia Penal e a unidades prisionais estratégicas. “Eles serão utilizados em operações que exigem maior segurança, especialmente no transporte de internos, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e minimizando riscos em situações críticas”, destaca.

O investimento total de R$ 4.531.800 foi viabilizado por meio de recursos dos fundos penitenciários nacional e estadual, com a aquisição sendo feita por meio de ata de registro de preços da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sob orientação da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais).

Três viaturas foram adquiridas com verba do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), no valor de R$ 1.045.800, proveniente de transferências realizadas em 2019. As outras dez unidades foram financiadas pelo Funpes (Fundo Penitenciário Estadual), com aporte de R$ 3.486.000. Cada veículo tem custo unitário de R$ 348.600.

De acordo com o diretor de Administração e Finanças da Agepen, Anderson Pimentel, a aquisição representa o resultado de um trabalho técnico e coordenado entre diversos setores da instituição. “Foi um processo criterioso, focado em atender às reais demandas da segurança penitenciária e proporcionar melhores condições para o desempenho das funções dos policiais penais”, afirma.

“Com a chegada das novas viaturas, Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a modernização do sistema penitenciário, investindo na valorização dos profissionais e na proteção da sociedade”, finaliza o diretor-presidente da Agepen.

