Prefeitura emite nota sobre descarte irregular de lixo no bairro Rio Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Quinta-feira (1/8) com tempo estável em Minas Gerais. O dia inicia com nevoeiro ou névoa úmida na faixa Leste, devido à combinação entre temperaturas amenas e disponibilidade de umidade. Há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, como resposta o intenso transporte de umidade de origem oceânica. No restante do estado, variação de nebulosidade. […]