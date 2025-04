Sesau investiga morte suspeita por dengue em Roraima

A morte de uma mulher de 48 anos de idade, que residia temporariamente em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, está sendo investigada pelo Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue, vinculado à CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) da Secretaria de Saúde. O fato ocorreu em 15 de abril.

No histórico da paciente, os sintomas iniciaram no dia 9 de abril, com febre alta, mialgia, cefaleia, dores intensas nas articulações, vômitos e dor retro orbitaria.

O primeiro atendimento na rede de saúde ocorreu no dia 12 de abril, no Hospital Estadual Délio Tupinambá, em Pacaraima, quando apresentou febre de 37,4 ºC. Foi medicada e recebeu alta hospitalar.

Os sintomas se agravaram em casa e no dia 14 de abril foi levada ao HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), onde foi imediatamente internada. A paciente evoluiu para óbito no dia 15 de abril.

INVESTIGAÇÃO HOSPITALAR

Imediatamente a equipe da CGVS entrou na investigação hospitalar.

Foi feita a coleta de material biológico para a realização de exames de diagnóstico específico para dengue, uma vez que em Pacaraima circula o sorotipo Dengue tipo 2 (DENV2). O material está sendo analisado pelo Lacen (Laboratório Central).

Nas últimas cinco semanas epidemiológicas de 2025 do município de Pacaraima, foram confirmados dois casos de dengue em indígenas que vivem na comunidade Boca da Mata (vírus DENV2). Na sede administrativa do município não há casos registrados.

Sesau adota medidas de controle vetorial

As equipes da CGVS se deslocaram 215 km para iniciar as medidas de controle vetorial em Pacaraima.

“De modo rápido, iniciamos as medidas de controle vetorial com a busca de casos nas proximidades de residência da paciente que veio a óbito. Todo trabalho foi feito em parceria e com envolvimento da equipe do município [de Pacaraima]”, disse a coordenadora Geral da CGVS, Valdirene Oliveira.

A confirmação da morte por dengue ocorrerá somente com o resultado laboratorial do Lacen.

CASOS DE DENGUE

O painel de monitoramento (vigilancia.saude.rr.gov.br) da CGVS, atualizado em 14 de abril, aponta para 720 notificações de dengue, sendo 77 casos confirmados, 136 casos prováveis e 584 descartados.

Nos últimos cinco anos, Roraima registrou três óbitos por dengue: um em 2020; um em 2021 e um em 2022.

