Agência Minas Gerais | Estado realiza primeiro simulado para o Enem 2025 contemplando 420 mil estudantes

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e em parceria com a editora Estudo Play, inicia na próxima terça-feira (22/4) o primeiro simulado do Enem MG deste ano. A iniciativa vai contemplar aproximadamente 420 mil estudantes de 2.437 escolas da rede pública estadual, resultando na impressão de mais de 1,3 milhão de cadernos de prova, cartões-respostas e folhas de redação.

O simulado tem como objetivo diagnosticar o nível de preparação dos estudantes e aprimorar habilidades essenciais como gestão do tempo, concentração e autoconfiança. Os estudantes terão a oportunidade de experimentar as mesmas condições que enfrentarão no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tornando essa experiência fundamental para a prova oficial.























Neste ano, o simulado também será voltado para estudantes do 2º ano do ensino médio e do 2º período da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliando o acesso à preparação.

Estrutura das provas

O simulado será aplicado em dois dias, abrangendo as quatro áreas de conhecimento avaliadas no Enem. No dia 22/4, os estudantes realizarão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, enquanto no dia 24/4 serão avaliados em Ciências da Natureza e Matemática. As questões seguem a Teoria de Resposta ao Item (TRI), a mesma utilizada no Enem oficial.

Após a aplicação, as provas serão corrigidas pela plataforma Enem MG, que fornecerá relatórios e trilhas de aprendizagem personalizados para cada estudante. Esses relatórios ajudarão a mapear estratégias de aprendizado, identificar áreas que precisam de reforço e sugerir conteúdos complementares.

“O simulado é uma grande oportunidade para os estudantes testarem seu desempenho antes do Enem. Com os resultados, eles poderão identificar pontos de melhoria para aperfeiçoar as competências exigidas no exame ao longo do ano”, comentou o diretor pedagógico da Estudo Play, Erik Anderson.

A correção das redações é realizada por meio de inteligência artificial, com a validação de corretores humanos, promovendo agilidade e segurança nos resultados, conforme as cinco competências exigidas pelo Enem.

Sobre a Plataforma Enem MG

A Plataforma Enem MG foi desenvolvida com tecnologia de ponta para revolucionar a preparação dos estudantes da rede estadual. Utilizando Inteligência Artificial, oferece correção automática de redações manuscritas, trilhas de estudo personalizadas, simulador do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e suporte pedagógico para professores e gestores. Com a parceria da Britannica Education, líder mundial em conteúdo educacional, a plataforma garante acesso a materiais de alta qualidade, alinhados às exigências do Enem.

Em março deste ano, cerca de 600 mil estudantes do Ensino Médio e da EJA participaram do primeiro Teste de Redação, focando nos gêneros dissertativo-argumentativo e carta argumentativa.