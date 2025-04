Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 18/04/2025

O Governo do Estado lançou o “Programa de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade em Santa Catarina”.

A iniciativa prevê investimentos de mais de US$ 305 milhões — o equivalente a R$ 1,756 bilhão na cotação atual.

Do total, US$ 243 milhões serão financiados pelo BID e US$ 62,6 milhões correspondem à contrapartida da Celesc.

O programa tem início previsto para 2026 e será executado ao longo de cinco anos.

Ele consiste em um conjunto de intervenções com foco na ampliação e qualificação da distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia.

O projeto também está alinhado às metas globais de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas.

————————————————————

Santa Catarina registrou crescimento de 31% na abertura de empresas no primeiro trimestre de 2025.

O saldo positivo foi de 42.453 empresas abertas, um recorde histórico no empreendedorismo estadual.

O resultado é o maior para o período desde o início da série histórica calculada pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc).

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, o desempenho reflete o aquecimento de todos os setores da economia catarinense.

————————————————————

Santa Catarina terminou a semana com 9.526 vagas de emprego abertas, por meio do Sine/SC. Destas, 496 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do estado, com destaque para as regiões Grande Florianópolis com 2.260 vagas e Vale do Itajaí, com 2.630 oportunidades.

Os interessados podem acessar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer pessoalmente a uma das unidades do Sine em Santa Catarina levando documentos pessoais e carteira de trabalho.

————————————————————

Mais informações estão no portal estado.sc.gov.br/noticias