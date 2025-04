Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Segunda (21/04/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Aqui está o horóscopo para segunda-feira, 21 de abril de 2025, com cor e número da sorte para cada signo:

Áries

A semana começa exigindo foco e paciência. Evite discussões no ambiente de trabalho.

Cor: Vinho

Número da sorte: 11

Touro

Dia bom para cuidar da vida financeira. Pequenos ajustes podem trazer mais segurança.

Cor: Verde-esmeralda

Número da sorte: 05

Gêmeos

Comunicações ganham destaque. Use sua habilidade com as palavras a seu favor.

Cor: Azul-claro

Número da sorte: 23

Câncer

Segunda-feira propícia para resolver assuntos de família e fortalecer vínculos afetivos.

Cor: Prata

Número da sorte: 02

Leão

Hora de colocar ideias em prática! Você pode surpreender com sua liderança.

Cor: Laranja

Número da sorte: 29

Virgem

Organização é o segredo para um dia produtivo. Faça uma lista de prioridades.

Cor: Bege

Número da sorte: 10

Libra

O dia favorece acordos e reconciliações. Busque equilíbrio nas relações.

Cor: Azul-royal

Número da sorte: 07

Escorpião

Um desafio pode surgir, mas sua determinação será sua maior aliada.

Cor: Preto

Número da sorte: 13

Sagitário

A segunda pede foco e menos distrações. Priorize o que realmente importa.

Cor: Roxo

Número da sorte: 26

Capricórnio

Sua responsabilidade será notada. Aproveite para mostrar seu valor no trabalho.

Cor: Cinza

Número da sorte: 30

Aquário

Ideias criativas vão fluir com naturalidade. Bom momento para iniciar projetos.

Cor: Azul-turquesa

Número da sorte: 16

Peixes

Confie mais em si mesmo. Uma atitude positiva pode transformar o seu dia.

Cor: Branco

Número da sorte: 18