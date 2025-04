Quais Filmes vão passar HOJE (20/04) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 20/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo neste Domingo (20/04/2025): Aventura, Emoção e Fantasia na Tela da TV

Prepare a pipoca, pois este domingo (20/04) promete grandes emoções na programação da TV Globo. Desde as primeiras horas da madrugada até o fim da noite, o canal exibe quatro filmes de sucesso nos tradicionais horários do Corujão II, Temperatura Máxima, Domingo Maior e Cinemaço. Confira os destaques:

Corujão II – O Pequeno Stuart Little

Título original: Stuart Little

Stuart Little País de origem: Alemanha / Estados Unidos

Alemanha / Estados Unidos Ano: 1999

1999 Direção: Rob Minkoff

Rob Minkoff Elenco: Geena Davis, Hugh Laurie, Allyce Beasley, Jeffrey Jones, Jonathan Lipnicki, Connie Ray

Geena Davis, Hugh Laurie, Allyce Beasley, Jeffrey Jones, Jonathan Lipnicki, Connie Ray Gênero: Infantil

Logo nas primeiras horas do domingo, a criançada (e os nostálgicos de plantão) poderão acompanhar a doce e divertida história do ratinho mais carismático do cinema. O casal Little vai até um orfanato para adotar um novo membro da família e se encanta por Stuart, um ratinho inteligente e carinhoso. Mas a adaptação em casa não será tão simples quanto imaginavam.

Temperatura Máxima – Kong: A Ilha da Caveira

Título original: Kong: Skull Island

Kong: Skull Island País de origem: Estados Unidos / Vietnã

Estados Unidos / Vietnã Ano: 2017

2017 Direção: Jordan Vogt-Roberts

Jordan Vogt-Roberts Elenco: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly Gênero: Aventura

À tarde, a Temperatura Máxima traz uma superprodução repleta de ação e efeitos especiais. Uma equipe liderada por Bill entra em uma perigosa expedição para explorar uma ilha misteriosa, na esperança de provar a existência de monstros. Lá, eles se deparam com o gigantesco e lendário Kong. Um filme eletrizante para os amantes de ação e aventura.

Domingo Maior – O Poder e o Impossível

Título original: 6 Below: Miracle on the Mountain

6 Below: Miracle on the Mountain País de origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano: 2018

2018 Direção: Scott Waugh

Scott Waugh Elenco: Mira Sorvino, Josh Hartnett, Sarah Dumont

Mira Sorvino, Josh Hartnett, Sarah Dumont Gênero: Drama

À noite, o Domingo Maior apresenta uma história baseada em fatos reais que mistura superação, fé e resistência. Um ex-jogador de hóquei decide curtir a natureza com um passeio de snowboard, mas acaba enfrentando uma tempestade de neve que coloca sua vida em risco. Sozinho nas montanhas geladas, ele precisará reunir todas as forças para sobreviver.

Cinemaço – Deuses do Egito

Título original: Gods of Egypt

Gods of Egypt País de origem: Austrália

Austrália Ano: 2016

2016 Direção: Alex Proyas

Alex Proyas Elenco: Geoffrey Rush, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites, Courtney Eaton, Chadwick Boseman

Geoffrey Rush, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites, Courtney Eaton, Chadwick Boseman Gênero: Fantasia

Fechando a noite com muita fantasia e ação, o Cinemaço traz uma batalha épica entre deuses e humanos. O vilão Set, deus das trevas, usurpa o trono do Egito e mergulha o reino no caos. Cabe a um jovem mortal e ao deus Hórus unirem forças para salvar a civilização. Uma produção repleta de efeitos visuais e cenas de tirar o fôlego.

