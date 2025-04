Ação de Páscoa leva alegria a pacientes do Hospital Infantil de Joinville

Fotos: Divulgação /SES

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria (HJAF), em Joinville, unidade do Governo do Estado de Santa Catarina, levou doçura e alegria aos pacientes do ambulatório nesta quinta-feira, 17. Em uma ação especial de Páscoa, a instituição entregou chocolates para crianças e adolescentes em atendimento.

Os pacientes também receberam a visita de personagens e mascotes, que tornaram o momento ainda mais mágico. Os doces foram doados por grupos da comunidade, que se mobilizaram para tornar a data mais acolhedora para os pequenos.

O ambulatório do HJAF oferece atendimentos em mais de 32 especialidades, com foco no diagnóstico e acompanhamento do público de 0 a 17 anos. Além do Ambulatório Geral, a instituição conta com áreas exclusivas para atendimentos em Ortopedia e Coluna, além de Oncologia.

Referência estadual em assistência pediátrica especializada — como cirurgia cardíaca e saúde mental — o Hospital Infantil atende cerca de 12 mil pacientes por mês pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em reconhecimento à sua excelência, em 2022, a unidade foi classificada como o 6º hospital mais eficiente do SUS no Brasil.

