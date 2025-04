Hospital Regional do Oeste recebe Selo de UTI Eficiente pelo segundo ano consecutivo

Foto: Divulgação

O Hospital Regional do Oeste (HRO), localizado em Chapecó e vinculado ao Governo do Estado, conquistou pelo segundo ano consecutivo o selo de UTI Eficiente, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) em parceria com a Epimed Solutions. Essa certificação destaca o compromisso da instituição com a segurança do paciente, a eficiência na gestão de recursos e a qualidade assistencial no atendimento a pacientes críticos.

De acordo com o coordenador da UTI Geral do HRO, Dr. Vinicius Menegat, esse reconhecimento reflete o trabalho contínuo da equipe na busca por uma assistência mais segura e eficaz. “Podemos analisar todo o nosso serviço por meio de indicadores e compará-lo com outros hospitais que são parceiros desse sistema. Isso nos potencializa e nos permite otimizar os recursos utilizados na instituição. Foram avaliados 800 hospitais, totalizando cerca de 1.800 UTIs. Temos a honra de estar entre as 304 melhores UTIs do Brasil, que receberam os selos de UTI Top Performer e UTI Eficiente”, celebra.

Em Santa Catarina, três instituições que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) receberam a certificação de UTI Eficiente. Além do Hospital Regional do Oeste, o Hospital Florianópolis e o Hospital Baía Sul, ambos da capital, também foram selecionados. Este último, atendia apenas particular e passou a realizar cirurgias pelo SUS na atual gestão do Governo do Estado.

“Receber essa certificação é motivo de grande alegria. Destacar-nos dessa forma é extremamente gratificante, especialmente ao podermos comparar a eficiência e a eficácia do nosso trabalho com hospitais de grande porte e renome nacional. Além disso, conseguimos identificar nossos pontos fortes e fragilidades, o que nos permite avanços constantes na assistência. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento cada vez mais seguro, eficaz e humanizado, garantindo melhores desfechos clínicos para os pacientes”, ressalta, o coordenador da UTI Geral do HRO, Dr. Vinicius Menegat.

Os critérios para a obtenção dos certificados incluem rigorosos indicadores que medem o desempenho real das UTIs, ajustado ao perfil dos pacientes atendidos, estabelecidos pela AMIB e pela Epimed. Nesta edição, dos 304 hospitais do país reconhecidos, 33 hospitais públicos conquistaram o selo de Eficiência.

Com informações da Comunicação do HRO

