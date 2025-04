Multidão assiste espetáculo da Paixão de Cristo na noite de estreia

O espetáculo ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), estreou com uma multidão no adro do Centro Cultural São Francisco, na noite desta quinta-feira (17). As pessoas se emocionaram com a atuação dos atores e atrizes que interpretaram a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. A peça volta a ser encenada nesta sexta-feira (18), em duas sessões, às 18h e às 20h, e no sábado (19), às 19h.

O prefeito Cícero Lucena foi prestigiar a apresentação e falou sobre suas impressões. “Eu fico muito feliz porque, sem dúvida nenhuma, com a minha formação cristã, esse é um momento especial para todos que creem, que acreditam e que usam esse momento como uma renovação de fé, de esperança e de reconhecimento à história que nos alimenta. Estar vivendo isso da forma especial que João Pessoa está mostrando, resgatando, contando essa história com a participação da Companhia Municipal de Dança, do Grupo Kairós, 99% de atores e atrizes paraibanos, simbolizando exatamente o nosso potencial cultural, para mim é motivo de celebração, de agradecimento a Deus de estarmos aproveitando essa oportunidade. Que momentos como esse possam ser realimentados e comemorados”, afirmou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou que a Paixão de Cristo é um momento único, um instante muito especial na cultura de João Pessoa porque, a partir do espetáculo do drama de Jesus, a Prefeitura e a Funjope conseguem integrar um conjunto grande de profissionais de teatro, atores, atrizes que vivenciam durante um tempo de preparação, 30, 40 dias de ensaios, um momento de troca de experiências e de integração.

“Nós conseguimos integrar profissionais da música, da dança e do teatro num só espetáculo. A Paixão de Cristo de João Pessoa é mais do que um evento momentâneo e circunstancial, é uma experiência marcante para a própria cena do teatro da cidade, e é montado com muita dedicação, com muita emoção. O público se envolve, responde emocionado ao esforço dos atores, das atrizes, e isso é muito importante e significativo para todos nós. Agradecemos a toda equipe envolvida, ao Grupo Kairós, à Companhia de Dança, aos músicos. A cada ano temos mudado o espetáculo, trazendo elementos novos. É fundamental conseguirmos ofertar à cidade de João Pessoa um espetáculo tão bonito”, pontuou.

A bailarina Stella Paula Carvalho, que comanda a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, destacou que, pela primeira vez, a Companhia participou mais do espetáculo do que nas edições anteriores. “Este ano, eles estão, não só como bailarinos, mas como coadjuvantes, uma oportunidade grande que o diretor Everaldo Vasconcelos deu. A expectativa é sempre muito grande, mas estamos fazendo tudo com muito amor”, afirmou.

Há três anos responsável pelo aspecto musical do espetáculo, o maestro Rogério Borges afirmou que a cada espetáculo é uma nova emoção. “Este ano, temos o Grupo Kairós, com 42 crianças cantando várias músicas e temos também a própria Mayana Neiva como solista”, destacou.

O diretor brasileiro Jayme Monjardim prestigiou o evento. “Eu acho que toda manifestação cultural é fantástica. E outro ponto é ter o privilégio de poder fazer isso num lugar como aqui, nessa Igreja de São Francisco, nesse espaço, é uma coisa única. É algo que vemos em poucos países no mundo. Eu acho fantástico. Só vendo pessoalmente para ter uma noção da dimensão”, pontuou.

O arcebispo Metropolitano, Dom Manoel Delson, assistiu ao espetáculo e também se emocionou. “Eu posso dizer que, mais do que uma avaliação do espetáculo, é o sentimento de rever a Paixão de Jesus Cristo, uma narrativa muito bem feita, com uma apresentação emocionante com os atores que se apresentaram muito bem. O projeto é maravilhoso e o público estava emocionado com a mensagem que os artistas conseguiram passar. Além da narrativa, as músicas ajudaram muito. Foi belo, emocionante e, dentro desse clima de Semana Santa, nos ajuda muito a elevar o espírito e viver este momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus”, disse.

Depois da primeira noite do espetáculo, o ator Samuel de Assis, que interpreta Jesus, afirmou que a sensação é muito boa. “É uma sensação de prazer, de dever cumprido, de muito amor no coração. Eu fiquei muito emocionado de fazer minha primeira Paixão de Cristo. É uma história que eu adoro e fiquei muito honrado de fazer Jesus, respeitar a verdadeira etnia dele. Estar representando e falando da maior história de amor que a gente pode falar na vida enche meu coração de alegria e é assim que estou agora, tomado por essa alegria. Fazer esse papel em João Pessoa é incrível porque eu não conhecia a cidade, mas tenho muitos amigos daqui e tinha muita vontade de vir para cá. Começar pela Paixão foi lindo, bem emocionante”.

A atriz Mayana Neiva, que interpreta Maria, comemorou a primeira noite de encenação. “Estar de volta na minha terra depois de ter feito a Paixão de Cristo quando eu tinha 18 anos aqui, voltar fazendo Maria que é essa mente da entrega ao Espírito Santo, que é a mente da compaixão dessa personagem tão divina, é muito indescritível”.

Ela também parabenizou a iniciativa da Prefeitura de realizar esse espetáculo gratuito para a população. “Eu acho maravilhosa. O nordestino é um povo de fé. A gente se identifica, anda pelo Sertão e vê as casinhas, Nossa Senhora na entrada da cidade, tem sempre uma igrejinha. Temos um povo muito conectado com a fé. É uma reconexão com o coração do nosso povo”, observou.

Público – O público aplaudiu o espetáculo com entusiasmo e elogiou a performance dos artistas. “Foi lindo, maravilhoso, emocionante. Valeu muito a pena. A Prefeitura está de parabéns. Vim com minha família e estamos saindo daqui muito emocionados”, afirmou a professora Suellen Cristina Santos.

A aposentada Francisca Soares fez questão de assistir a estreia. “Eu gosto muito de ver o espetáculo. É uma satisfação e uma alegria. A Prefeitura está de parabéns por fazer uma encenação assim, gratuita, uma oportunidade para quem não tem condições de ir ao teatro se emocionar também. É muito importante. Parabéns a todos”, comentou.

Católica fervorosa, a aposentada Joseane Ferreira também foi ver o espetáculo. “Sou católica e, para mim, poder ver uma apresentação como essa é muito bom, muito emocionante. Tudo foi muito lindo e eu só posso dar os parabéns à Prefeitura, à Funjope e a todos os envolvidos”, disse.

Este ano, o espetáculo reúne 40 atores e atrizes no palco e conta com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e do Grupo Kairós, da Escola Municipal Padre Pedro Serrão.