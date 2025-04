Quais filmes vão passar Segunda (21/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 21/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filme da Sessão da Tarde de Segunda-feira, 21/04/2025: “Fé nas Alturas” promete emoção e superação

A Sessão da Tarde desta segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, exibe o emocionante drama “Fé nas Alturas” (On a Wing and a Prayer), produção norte-americana recente que promete prender a atenção do público com uma história real de coragem, fé e superação em meio a uma situação extrema.

Sinopse: Fé nas Alturas (2025)

Título original: On a Wing and a Prayer

Direção: Sean McNamara

Elenco: Dennis Quaid, Heather Graham, Selena Anduze

Gênero: Drama

Ano de produção: 2025

País de origem: Estados Unidos

Quais Filmes vão passar HOJE (20/04) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Corujão exibe Hoje, Sábado (19/04) na Globo; Domingo , QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

O filme acompanha Doug White (interpretado por Dennis Quaid), um homem comum que se vê diante do maior desafio de sua vida: pousar um avião após a morte súbita do piloto durante um voo. Ao lado da esposa e das filhas, Doug precisa enfrentar o medo e confiar na ajuda de controladores de voo para salvar sua família de uma tragédia.

Inspirado em fatos reais, “Fé nas Alturas” mostra como a determinação e a fé podem fazer a diferença quando tudo parece perdido. Em meio ao caos a milhares de metros de altitude, o drama se desenrola com tensão crescente, emoção e momentos de reflexão sobre o que realmente importa na vida.

Motivos para assistir

Baseado em uma história real , o filme carrega uma carga dramática intensa e inspiradora.

, o filme carrega uma carga dramática intensa e inspiradora. A atuação de Dennis Quaid é um dos pontos altos, trazendo autenticidade à jornada de superação do personagem.

é um dos pontos altos, trazendo autenticidade à jornada de superação do personagem. A direção de Sean McNamara foca no lado humano da história, sem perder o ritmo de suspense que envolve a trama.

Horário previsto: logo após Jornal Hoje, por volta das 15h30 (horário de Brasília).

Prepare-se para uma tarde de fortes emoções com “Fé nas Alturas”, uma história que vai te deixar na ponta do sofá e, ao mesmo tempo, aquecer o coração com uma bela mensagem de fé, coragem e amor familiar.

Supercine exibe Hoje, Sábado (19/04) na Globo; De Pernas Pro Ar 3, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Sessão de SÁBADO exibe Hoje (19/04) na Globo; Todo Poderoso, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Tags: #SessãoDaTarde #FilmeDeSegunda #FéNasAlturas #Drama #BaseadoEmFatosReais #DennisQuaid #CinemaNaGlobo