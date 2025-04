Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega Medalha da Inconfidência de 2025 a personalidades e instituições em Ouro Preto

Relacionadas



Gil Leonardi / Imprensa MG







O Governo de Minas realizou, nesta segunda-feira (21/4), em Ouro Preto, a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, honraria concedida pelo Estado a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.

Em 2025, foram 171 agraciados em quatro designações: Grande Medalha (40), Medalha de Honra (58), Medalha da Inconfidência (72) e Grande Colar (um) – esta última, honraria concedida a chefes de Estado, chefes de governo e chefes dos demais Poderes da União.

A cerimônia foi presidida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que exaltou o compromisso de Minas com valores históricos, como a luta por um processo mais democrático e de liberdade, com a transferência da capital para a cidade que foi a sede administrativa de Minas Gerais, de 1823 a 1897.

























“Aqui, na antiga Vila Rica, há mais de dois séculos, Tiradentes foi condenado à forca e teve o corpo esquartejado por reivindicar uma condição que, hoje, mais do que nunca, precisamos estar atentos: liberdade para todos”, lembrou o governador mineiro.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG





Grande Colar

O agraciado com o Grande Colar em 2025 foi o atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Com forte atuação no parlamento, Motta foi o deputado mais jovem a ser eleito para comandar a Casa do Legislativo federal, no ano passado, aos 34 anos. Ele recebeu 444 votos e foi confirmado em primeiro turno.

O agraciado também já havia sido o mais jovem deputado federal do Brasil eleito, aos 21 anos, com mais de 86 mil votos.

Em seu quarto mandato como deputado federal pelo estado da Paraíba, o também médico Hugo Motta é descrito pelos pares com um estilo conciliador e agregador.

“É uma satisfação e uma grande alegria receber o Grande Colar da medalha da Inconfidência. Esta é a grande honra mineira e, por que não dizer, brasileira”, agradeceu o presidente da Câmara Federal.

Ele recordou ainda que “aqui em Ouro Preto, quando o Brasil era apenas uma ideia, um grupo de brasileiros ousou sonhar com um país livre e pagou caro por isso. A Inconfidência Mineira nasceu do cansaço de ver as nossas riquezas escorrerem pelos dedos, de pagar o quinto a coroa, de ser humilhados pela derrama, o mais cruel de todos os impostos”.

























O Grande Colar é a maior honraria entregue pelo Estado de Minas Gerais e é destinada, exclusivamente, aos chefes de Estado e de outros poderes. Ela foi criada em 1952, pelo então governador Juscelino Kubitschek, e é entregue, tradicionalmente, no dia 21/4, Dia de Tiradentes, em alusão a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, movimento de independência que teve como epicentro a cidade de Ouro Preto, no século 18.

Gil Leonardi / Imprensa MG





Nos dois últimos anos, a honraria de grau máximo havia sido concedida aos ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (2024), que teve um governo marcado pela consolidação da estabilidade econômica, reformas na economia, na Previdência Social e na administração pública, e Michel Temer (2023), considerado um dos maiores constitucionalistas do Brasil e responsável por retomar a normalidade política e econômica, com a adoção de necessárias medidas de austeridade e proteção aos cofres públicos.

Homenagem

Neste ano, devido ao falecimento do papa Francisco e ao decreto de luto oficial vigente em Minas Gerais, a cerimônia da Medalha da sofreu mudanças. As músicas não foram executadas, incluindo o Hino Nacional, e as bandeira de Minas Gerais e do Brasil foram hasteadas a meio mastro. Foi realizado, ainda, na Praça Tiradentes, um minuto de silêncio em memória ao pontífice.

Ao iniciar o seu pronunciamento, o governador Romeu Zema falou com pesar sobre a morte do Santo Padre e destacou o seu legado para a humanidade.

























Tradição

A solenidade da entrega da Medalha da Inconfidência foi composta por dois momentos distintos em Ouro Preto. Primeiro, houve a honra militar, com a presença dos Dragões da Inconfidência, o hasteamento da bandeira, a colocação de flores no monumento ao mártir da Inconfidência Mineira e a salva de 21 tiros. O ato foi realizado na Praça Tiradentes, no coração da cidade histórica.

Depois disso, foi a vez do ato de entrega da Medalha da Inconfidência no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).