Festival Estudantil de Trânsito tem inscrições prorrogadas até 30 de abril

O Festival Estudantil Temático de Trânsito já impactou milhares de alunos no Brasil usando o teatro para salvar vidas e formar futuros motoristas – Foto: Divulgação

O Festival Estudantil Temático de Trânsito – FETRAN-SC, projeto do Detran e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina, teve suas inscrições prorrogadas até o dia 30 de abril. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Detran, na aba Educação, no link: www.detran.sc.gov.br/fetransc.

Criado pela PRF no Mato Grosso em 2004, o FETRAN tem o objetivo de ensinar e sensibilizar crianças e jovens sobre a importância da segurança no trânsito. O Festival utiliza o teatro como ferramenta educativa, para que os estudantes compreendam, de forma lúdica e reflexiva, o impacto de suas atitudes no trânsito. A iniciativa surgiu da necessidade de reduzir o número de acidentes e de formar futuros motoristas e pedestres mais conscientes e responsáveis.

Nesta primeira edição em Santa Catarina podem se inscrever escolas públicas municipais e estaduais, escolas particulares e escolas de educação especial dos 22 municípios da Grande Florianópolis. As categorias para inscrição das peças teatrais são: Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação Especial. Serão limitadas a 120 peças divididas em quatro regiões:

R1 – Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Garopaba, Leoberto Leal, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, São Bonifácio e Santo Amaro da Imperatriz;

R2 – Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Governador Celso Ramos, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas;

R3 – São José e São Pedro de Alcântara;

R4 – Florianópolis.

Em 2026, a iniciativa será expandida para municípios de todo o estado.

O presidente do Detran/SC, Ricardo Miranda Aversa, afirma que o projeto será uma grande referência em educação de trânsito. “Por meio do FETRAN, queremos motivar as crianças para que discutam o trânsito nas escolas. Convidamos as escolas a se inscreverem no Fetran inserindo o tema de forma divertida nas peças de teatro que vão concorrer entre si este ano na Grande Florianópolis. Em 2026, esperamos atingir todo o Estado, para que escolas e municípios abracem essa causa. Estamos plantando uma semente que vai render bons frutos no futuro.”

“É com muita alegria que a PRF Santa Catarina iniciou no ano passado as tratativas com o Detran/SC e aí foi agregando mais entidades e pessoas no projeto, que hoje é uma realidade com as inscrições abertas. O Festival será fantástico e conta com experiência do Fetran de outros estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Enaltecer o Detran com toda essa vontade de fazer acontecer a educação para o trânsito em Santa Catarina”, explica o superintendente executivo da PRF em Santa Catarina, Avelino Machado.

Em Santa Catarina, primeiro estado da região Sul a realizar o Festival, a parceria também conta com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura e da Secretaria de Estado da Educação, Undime – União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Feapaes – Federação das Apaes de Santa Catarina, e o Sinepe – Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Além disso, a Fundação de Cultura e o Detran de Mato Grosso do Sul, bem como do Mato Grosso, que já realizam o Fetran há mais de 15 anos, também estão ajudando a construir o Festival em Santa Catarina.

