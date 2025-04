“Páscoa no Paço” atrai mais de 100 mil pessoas neste domingo (20) – Agência de Notícias

Por MRNews



Fotos: Michelle Alves – Secom

O domingo de páscoa (20 de abril) foi de muita diversão para as mais de 100 mil pessoas que prestigiaram a “Páscoa no Paço”. Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com apoio das Secretarias de Governo (Segov) e de Comunicação (Secom), o evento teve início às 15h e avançou durante o fim de tarde com atrações gratuitas para toda família.

“É sempre uma satisfação ver milhares de pessoas reunidas para celebrar datas comemorativas, em especial a páscoa, que tem um significado tão especial. Nós estaremos sempre disposto a proporcionar momentos de lazer e integração entre as famílias, em um ambiente harmonioso e de muita alegria”, destacou o prefeito Rodrigo Manga, na abertura oficial do evento, ao lado da primeira-dama e presidente do FSS, Sirlange Frate Maganhato.

Além do prefeito e da primeira-dama, também estavam presente os secretários municipais, Rosangela Perecini (Mulher), Luiz Henrique Galvão (Relações Institucionais e Metropolitanas), Samyra Toledo (Governo), Fernando Marques (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), Lucas Pedrozo (Comunicação), Luiz Antonio Zamuner (Cultura), Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), Ana Cláudia Fauaz (Cidadania), Bruno Santana (Desenvolvimento Econômico), Marcelo Regalado (Fazenda), Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), Vinícius Aith (Inclusão e Transtorno do Espectro Autista), Cleber Martins (Recursos Humanos), João Alberto Maia (Segurança Urbana), mais o diretor-presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Adriano Brasil, o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno, a superintendente do Procon Sorocaba, Cristiane Bonito, o coordenador do Concilia Sorocaba, Diego Moraes; e os vereadores Luis Santos, Jussara Fernandes, Henry Arida, Alexandre da Horta e Toninho Corredor.

O evento contou com mais de 40 brinquedos infláveis espalhados pelo estacionamento do Paço, distribuição de pipoca e algodão-doce e apresentações musicais com o grupo “Mundo Caramelo” e o cantor Nicolas Netto, uma das atrações mais esperadas pelas crianças, que foi seguida da entrega de 30 mil ovos de páscoa.

Erica Moraes, de 33 anos, esteve presente na grande festa ao lado da pequena Elisa, de cinco anos. Vestida de orelhas de coelho, símbolo da data, Elisa participou da tradicional comemoração pela primeira vez. “Nossa, ela estava muito ansiosa e no clima, até pediu para colocar a tiara. Nós achamos o máximo ter tantos brinquedos à disposição, estamos muito animadas”, destacou Erica.

Além da programação especial, o público contou com Praça de Alimentação disponível e atrações promovidas pelas secretarias municipais como oficinas esportivas, com jogos de mesa, Badminton, Minifutebol, Minibasquete, cordas e bambolê, pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav); campanha educativa ambiental com entrega de mudas de árvores, pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema); “Xadrez Gigante” e o “Canto da Leitura”, com contação de histórias, pela Secretaria de Cultura (Secult); jogos, livros e desenhos para pintar, pela Secretaria da Educação (Sedu); aferição de pressão e exame de glicemia, pela Secretaria da Saúde (SES); e exposição sobre prevenção e combate à dengue e outras doenças, pela Divisão de Zoonoses da SES.