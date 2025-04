Prefeitura promove Semana Municipal de Prevenção e Combate à Crueldade contra Animais

Posted on

Cláudio Souza Secretaria de Apoio Social ao Cidadão A Prefeitura de São José dos Campos divulgou, nesta sexta-feira (17), o resultado da eleição do Conselho Municipal de Assistência Social, realizado no último dia 10 na Casa do Idoso Centro. Os nomes dos novos conselheiros, que tomarão posse no mês que vem para mandato de […]