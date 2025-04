Pró-Reitoria de Extensão lança três editais para selecionar projetos – IFSP

Submissões de propostas podem ser feitas entre abril e maio

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX) acaba de lançar seus principais editais para a seleção de projetos no âmbito do Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão do IFSP, do Programa Institucional de Cultura, Tecnologia e Sociedade do IFSP, e do Programa Institucional de Cursinho Popular do IFSP.

Para o Edital nº 20/2025, referente ao Programa Institucional de Apoio a Projeto de Extensão do IFSP, serão contemplados até 17 (dezessete) projetos demandados pela comunidade externa e até 12 (doze) projetos desenvolvidos em articulação com escolas da Rede Pública de Ensino, em consonância com o Projeto Institucional de Extensão na Educação Básica. As propostas serão recebidas de 16/04 a 12/05/2025, por meio do Suap.

Já o Edital nº 22/2025, pertencente ao Programa Institucional de Cultura, Tecnologia e Sociedade do IFSP, irá contemplar até 10 (dez) projetos vinculados à área temática da Cultura, sendo projetos em articulação com a comunidade acadêmica e com os arranjos produtivos, sociais e culturais dos campi. A submissão de propostas, via Suap, ocorrerá de 18/04 a 12/05/2025.

O Edital nº 18/2025, do Programa Institucional de Cursinho do IFSP, contemplará até 02 (dois) projetos no âmbito do Programa de Cursinho Popular do IFSP e 03 (três) projetos de Cursos Preparatórios para acesso ao Ensino Médio e Superior. As propostas serão recebidas de 14/04 a 02/05/2025, via Suap.

A novidade desta edição é que as propostas que preveem articular com cursos para promover a curricularização da extensão poderão obter acréscimo de pontos nos editais. Por isso, se o seu projeto estiver articulado com a curricularização da extensão no seu campus, não fique de fora!

Importante destacar que os projetos estarão ligados a, pelo menos, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Agenda Universal 2030 das Nações Unidas (ONU).

Para conhecer cada um dos editais e obter mais informações, acesse o link: https://ifsp.edu.br/ component/content/article/115- assuntos/extensao/extensao- botao/165-editais.