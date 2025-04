ASSISTIR Atlético de Madrid x Rayo Vallecano AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

Por MRNews



A partida entre Atlético de Madrid x Rayo Vallecano acontece HOJE (24), às 15h30 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Atlético que buscar os três pontos em seus domínios.

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: Prévia, escalações e onde assistir (La Liga 2024/25)

Na próxima quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Rayo Vallecano no Estádio Civitas Metropolitano pela 33ª rodada de La Liga. Os colchoneros entram em campo pressionados por uma sequência irregular, enquanto o Rayo busca retomar o caminho das vitórias para seguir sonhando com uma vaga nas competições europeias.

Momento do Atlético de Madrid

A equipe comandada por Diego Simeone vive um período turbulento. Após ser eliminada da Liga dos Campeões pelo arquirrival Real Madrid e perder para o Barcelona na semifinal da Copa do Rei, o Atlético também viu suas chances de título praticamente evaporarem com três derrotas nas últimas seis rodadas de La Liga.

Mesmo assim, os rojiblancos ocupam a terceira colocação com 63 pontos e possuem uma impressionante sequência de 17 jogos invictos contra o Rayo Vallecano, sendo 13 vitórias e quatro empates nesse período. Em casa, o desempenho é sólido: 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 16 jogos no campeonato.

ASSISTIR Real Betis x Real Valladolid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

ASSISTIR Leganés x Girona AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

Situação do Rayo Vallecano

O Rayo aparece na 10ª colocação com 41 pontos, ainda sonhando com uma vaga na Conference League. No entanto, a fase é delicada: apenas uma vitória nos últimos nove jogos da liga (1V, 3E, 5D), com derrotas expressivas como o 4 a 0 sofrido para o Espanyol.

Fora de casa, o retrospecto recente também não é animador. O time perdeu três dos últimos quatro confrontos longe de Vallecas, incluindo o revés por 3 a 1 diante do Athletic Bilbao. A última vitória sobre o Atlético aconteceu em fevereiro de 2013, e fora de casa, não vence os colchoneros desde 1999.

Escalações prováveis

Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann

Rayo Vallecano:

Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, López; De Frutos, Díaz, García; Nteka

ASSISTIR Osasuna x Sevilla AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

ASSISTIR Atlético de Madrid x Real Valladolid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (14/04)

Destaques individuais

Julián Álvarez é a principal arma ofensiva do Atlético, com 14 gols na temporada.

é a principal arma ofensiva do Atlético, com 14 gols na temporada. Antoine Griezmann deve retornar ao time titular, substituindo Sorloth no ataque.

deve retornar ao time titular, substituindo Sorloth no ataque. No Rayo, Pedro Díaz e Pathe Ciss são os principais nomes do meio-campo.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelo canal ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

Considerações finais

Apesar da fase instável, o Atlético de Madrid mantém sua força dentro do Metropolitano e leva grande vantagem no confronto direto contra o Rayo Vallecano. Já os visitantes precisarão superar seu péssimo histórico recente para ainda sonhar com o cenário europeu.

Tags: La Liga 2024/25, Atlético de Madrid x Rayo Vallecano, onde assistir La Liga, escalações La Liga, prévia La Liga, Simeone, Julián Álvarez, Griezmann, Star+, ESPN

Tags: #LaLiga #Valencia #Sevilla #PalpitesLaLiga #FutebolEspanhol #ValenciaxSevilla #EstadiodeMestalla #CampeonatoEspanhol

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites