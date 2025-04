Bahia x Atlético Nacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (24), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Bahia x Atlético Nacional acontece Hoje (24) às 21 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Bahia x Atlético Nacional: onde assistir, escalações e como chegam os times para o duelo na Libertadores

Bahia e Atlético Nacional voltam a campo nesta quinta-feira (24), às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O jogo será disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e contará com transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. A cobertura em tempo real também pode ser acompanhada no site Goal.com e no aplicativo GOAL Live.

Como chega o Bahia

O Tricolor Baiano vive bom momento. Após vencer o Ceará por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni volta o foco para a Libertadores. O Bahia está na vice-liderança do Grupo F, com quatro pontos. Na estreia, empatou com o Internacional por 1 a 1 e, em seguida, venceu o Nacional-URU por 1 a 0.

Nos mata-matas, o time já mostrou força ao eliminar o The Strongest por 4 a 1 no agregado e superar o Boston River por 1 a 0, garantindo sua vaga na fase de grupos da principal competição continental.

Desfalques: Kanu, Gabriel Xavier, Ronaldo e Santiago Arias seguem fora por lesão. Michel Araújo está em fase de transição física.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Lucho Rodríguez.

Técnico: Rogério Ceni.

Como chega o Atlético Nacional

Os colombianos chegam pressionados após uma derrota por 3 a 0 para o Internacional na última rodada. Antes, haviam estreado com uma grande vitória sobre o Nacional-URU pelo mesmo placar. Com três pontos, o Atlético Nacional ocupa a terceira posição do Grupo F e precisa de um bom resultado em Salvador para continuar sonhando com a classificação.

Desfalques: Juan Aguirre, Sebastián Guzmán e Juan Zapata estão lesionados.

Provável escalação do Atlético Nacional: Ospina; Castro, Arias, Tesillo, Salazar; Rivero, Campuzano, Asprilla; Arce, Sarmiento e Morelos.

Técnico: Pablo Repetto.

Ficha técnica da partida

Jogo : Bahia x Atlético Nacional

: Bahia x Atlético Nacional Data : Quinta-feira, 24 de abril de 2025

: Quinta-feira, 24 de abril de 2025 Horário : 21h (de Brasília)

: 21h (de Brasília) Local : Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador-BA

: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador-BA Transmissão: ESPN 4 e Disney+

