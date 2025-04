CSI e Forças de Segurança atuam com eficiência no feriado

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Durante o feriado de Páscoa, a atuação conjunta entre o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar de São José dos Campos registrou ocorrências importantes, reforçando o compromisso da cidade com a segurança da população.

As ações integradas foram fundamentais para a recuperação de veículos, apreensão de arma de fogo e prisão de suspeitos envolvidos em crimes.

Tecnologia

Na sexta-feira (18), um veículo adquirido por meio de estelionato, foi identificado pelos radares inteligentes do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), enquanto trafegava pela Rodovia SP-50. A partir da detecção, o alerta foi imediatamente repassado às Forças de Segurança, que realizaram a abordagem. O carro havia sido revendido a uma segunda vítima após a aquisição com cheques sem fundo. O proprietário original, que relatou ter sido vítima de um golpe envolvendo três veículos avaliados em R$ 340 mil, demonstrou alívio com a recuperação.

“Estou muito agradecido pelo trabalho do CSI, da GCM e da PM. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível”, declarou o proprietário.

Prisão por porte ilegal de arma

Ainda na última sexta, por volta da 1h da manhã, o monitoramento do CSI flagrou um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma casa noturna, na região central. Após exibir o que parecia ser uma arma de fogo aos colegas, a informação foi repassada às equipes táticas da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), que realizaram a abordagem. Com o suspeito foi encontrada uma pistola calibre 40 com numeração raspada e cinco munições intactas. Uma mulher que o acompanhava portava um celular com registro de roubo. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o homem permaneceu preso.

Recuperações de veículos

O feriado também foi marcado por ações bem-sucedidas de recuperação de veículos roubados.Na sexta (18), um veículo HB20 foi localizado em uma área de mata no bairro Santa Cecília. O alerta foi dado pelo radar inteligente, acionando o monitoramento do CSI, que orientou o patrulhamento do Grupo Tático com Moto (GTAM). Às 14h20, o carro foi encontrado e encaminhado para registro, com posterior devolução ao proprietário.

Já no domingo (20), um carro Peugeot 207 prata foi recuperado na região norte. Assim que o veículo foi cadastrado como produto de furto, o CSI detectou a movimentação pelas câmeras. As informações foram repassadas em tempo real, permitindo que a equipe do GTAM realizasse uma abordagem no bairro Altos da Vila Paiva. Os ocupantes foram levados à Central de Flagrantes e ficaram à disposição da Justiça.

Segurança

As ocorrências deste feriado reforçam a importância da tecnologia, do planejamento estratégico e da integração entre os órgãos de segurança para resultados rápidos e eficazes.

O CSI segue atuando 24 horas por dia, monitorando a cidade com inteligência e precisão, enquanto a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar seguem prontas para agir em qualquer situação.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão